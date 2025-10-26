วิจารณ์เดือด! นักจัดอีเวนต์ติง ศธ.ควรถ่ายทอดคุณค่าพระพันปีหลวง แทนการสั่งงดงานรื่นเริง

นักจัดอีเวนต์ชื่อดัง วิจารณ์กระทรวงศึกษาธิการ ปมสั่งงดจัดงานรื่นเริงในโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปี ชี้เป็นคำสั่ง “ไร้สติปัญญา” ที่ทำลายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดและคุณค่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสร้างไว้ ชี้แทนที่จะงด ควรใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรและแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เด็กไทย
วันนี้ (26 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Nutthapong Larbboonsarp" ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ไม่ได้อยากจะพูดอะไรไม่ดี แต่ก็ควรจะต้องพูดว่าประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งให้โรงเรียนงดงานรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปีนั้น เป็นประกาศที่โง่และชั่ว
ที่ว่าโง่นั้นก็คือ แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะใช้โอกาสนี้ให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งทั้งหลายที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใช้ทั้งชีวิตของท่านสร้างไว้ แต่กลับมางดกิจกรรมด้วยคำสั่งไร้สติ
เรื่องที่ท่านทำมาตลอดชีวิต และเป็นคุณค่าสากลที่โลกยกย่อง รวมถึงเป็นทักษะสำคัญของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 คือเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (เช่น ป่ารักน้ำ) สิทธิมนุษยชน (เช่น พันธกิจของสภากาชาด การสังคมสงเคราะห์ และการเห็นคุณค่าของฝีมือชาวบ้าน) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (เช่น งานศิลปาชีพ) และทุนทางวัฒนธรรม (เช่น โขนและประณีตศิลป์) เด็กควรจะได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่แค่จะได้รู้จักพระองค์ท่าน แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือได้เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ท่านสร้างไว้และเอาไปทำต่อในแบบของตัวเอง
และผมจะบอกอะไรให้ว่า พระพันปีหลวงทรงสร้างความสนุกไว้ให้เราเอาไปใช้มากมาย ลองคิดถึงกีฬาสีที่ใส่ผ้าไทยแบบจัดเต็ม ใช้ดนตรีไทยบรรเลงประกอบกับวงดุริยางค์ แค่นี้ก็สนุกแล้ว หรืองานกีฬาสี Theme สิ่งแวดล้อม ป่ารักน้ำ ฯลฯ ก็ทำได้ ยังไม่รวมงานปีใหม่ งานปลายภาค มี Theme เยอะแยะให้เราเอาไปใช้ได้ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องความยั่งยืน เรื่องนี้ต้องอยู่ในหัวใจของเด็กทุกคน
แทนที่เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกและสร้างสรรค์ กลับมาถูกห้ามเพราะความตื้นเขินของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ผมเป็นเด็กกิจกรรมมาทั้งชีวิต ลองคิดว่าถ้าได้โจทย์ให้ทำละครเวทีเกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพ หรือสิ่งแวดล้อม หรืออะไรในขอบข่ายนี้ ผมคงจะสนุกมาก และคงไปหาอ่านอะไรต่อมิอะไรมากมาย ดีไม่ดีจะหาเวลาว่างลงพื้นที่ไปคุยกับผู้คนถ้าเป็นไปได้ ผมทำแบบนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กกิจกรรม และแน่นอนว่าผมได้เรียนรู้อะไรมากมายผ่านสิ่งที่ผมทำ แต่เพราะเรามีคนไร้สติปัญญาขึ้นมาบริหารการศึกษา คำสั่งที่ออกมาจึงไร้สติปัญญา และทำให้ผู้เรียนไร้สติปัญญาตามไปด้วย
ถามว่าคำสั่งนี้ชั่วอย่างไร คำตอบก็คือ เด็กส่วนใหญ่ไม่ทราบหรอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยชื่ออะไร อยู่พรรคไหน แต่การออกคำสั่งแบบนี้ทำให้เด็กหมดสนุก แล้วทำให้เด็กเกลียด ไม่แน่ใจว่ากระทรวงศึกษาธิการอยากจะวางยาใครหรือเปล่า โดยอาศัยการที่เด็กจำตัวเองไม่ได้ แต่เด็กอาจจะเข้าใจไปว่าเป็นคำสั่งจากผู้มีอำนาจอื่น เป็นการ 'ตัดคะแนน' ในการเลือกตั้งครั้งนี้และครั้งหน้าที่จะมาถึง
ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเขียนถึงเรื่องนี้ด้วยสำนวนเชิงบวกกว่านี้ แต่คิดว่าสำนวนเหล่านั้นไม่สามารถสะท้อนความรู้สึกและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมต่อเด็กได้ ในฐานะครูคนหนึ่ง ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสสำคัญของชีวิต
ฉะนั้นจึงโกรธและเสียใจที่เห็นผู้บริหารการศึกษาในบ้านเมือง เหยียบย่ำสิ่งที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงทำมาทั้งชีวิต เพราะทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก ถ้ายังมีสำนึกอยู่บ้าง และยังมีสมอง คิดและไตร่ตรองใหม่ ยังไม่สาย”