สุโขทัยจัด “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 2568” อย่างสมพระเกียรติ ปรับรูปแบบงานเรียบสงบงดงาม เพื่อแสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

จังหวัดสุโขทัยประกาศมติการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2568 ยึดแนวทางความเรียบง่ายสมพระเกียรติ งดกิจกรรมบันเทิงและประกวดนางนพมาศ พร้อมเพิ่มกิจกรรมจุดตะคันแสดวความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกค่ำเวลา 21.21 น.
จังหวัดสุโขทัยประกาศแนวทางการจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568” ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2568 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ เห็นชอบให้งดกิจกรรมบันเทิงและการประกวดนางนพมาศ รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความอาลัย ขณะที่กิจกรรมสำคัญตามประเพณียังคงจัดขึ้นเช่นเดิม โดยปรับเนื้อหาให้สงบเรียบ เช่น
- กิจกรรม “รับรุ่งอรุณแห่งความสุข”
- พิธีบวงสรวงบูรพากษัตริย์สุโขทัยและพิธีสงฆ์
- พิธีเปิดงาน
- ขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และขบวนวัฒนธรรมพื้นถิ่นในวันที่ 27 ตุลาคม 2568
- พิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน พร้อมอัญเชิญเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- ขบวนหลวงและขบวนวัฒนธรรมจาก 9 อำเภอในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
- พิธีเผาเทียน และพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน
- การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมแขวน โคมชัก พนมหมาก และพนมดอกไม้
- การแสดงแสงเสียง “Sukhothai Light & Sound”
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โขน ละคร หุ่น การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ดนตรีไทย มวยไทยคาดเชือก และกระบี่กระบอง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ ตลาดสินค้าชุมชน กิจกรรมลานธรรม ลานเทศน์ และกิจกรรม “ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ” เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตท้องถิ่นและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย
กิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ คือ “พิธีจุดตะคันแสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง” เวลา 21.21 น. ของทุกคืนตลอดช่วงจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน
ขณะเดียวกัน การแสดงพลุในงานจะปรับรูปแบบเป็น “พลุโบราณสุโขทัย” ซึ่งไม่มีเสียงดัง เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความสงบและการแสดงความอาลัย โดยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ถือเป็นเทศกาลระดับมรดกโลกที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน แสดงถึงภูมิปัญญาและความงดงามของวิถีไทยในอดีต ซึ่งปีนี้จะยังคงจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยความหมายแห่งความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์
🚩 มติการจัดงานประเพณีลอยลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี 2568 มีดังนี้
❌ งดกิจกรรมและการแสดงบันเทิง ได้แก่
