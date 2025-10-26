ในหลวง พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ปชช. เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 9 พ.ย.

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ปชช.เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ทุกวัน ตั้งแต่ 27 ต.ค. และเปิดให้เฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตฯ เริ่ม 9 พ.ย. และให้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
วันที่ 26 ต.ค. 2568 สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า
ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
1.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา08.30 น.- 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2568 ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
2.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
3.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระระราชกุศลครบ 100 วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
26 ตุลาคม พุทธศักราช 2568