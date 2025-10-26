ตกใจ! สาวซื้อซูชิกลับบ้าน เจอชิ้นเรืองแสงสีฟ้า นักวิทย์ชี้อาจเกิดจากแบคทีเรียปนเปื้อน

ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพซูชิเรืองแสงสีฟ้าในความมืด หลังซื้อจากร้านชื่อดังจนไม่กล้ากิน ด้านผู้เชี่ยวชาญเผย “อาหารเรืองแสง” เกิดได้จริงทางวิทยาศาสตร์ มักเกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียหรือการเก็บรักษาไม่เหมาะสม เตือนหากพบอย่ารับประทาน เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ
วันนี้ (26 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “Mind Burusskorn” ได้โพสต์ลงกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค“ ได้โพสต์ภาพ “ซูชิ” ที่ซื้อจากร้าน โดยระบุข้อความว่า “ซื้อซูชิแบรนด์หนึ่งมา กำลังจะลงรถปิดไฟ แล้วเห็นว่ามันมีแสงสีฟ้าเรืองขึ้นมา สงสัยว่าแสงสีฟ้ามันคืออะไรคะ ขึ้นแสงสีฟ้าเฉพาะบริเวณซูชิชิ้นนั้นชิ้นเดียว ซึ่งชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่สั่งพนักงานทำใหม่เนื่องจากในถาดหมดแล้วเห็นแบบนี้แล้วไม่กล้ากินเลยค่ะ ตกใจมาก ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน”
อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า “อาหารเรืองแสง” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทางวิทยาศาสตร์ โดยมักเกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียบางชนิด เช่น Photobacterium หรือ Vibrio ซึ่งสามารถผลิตแสงได้จากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ โดยเฉพาะในอาหารทะเลหรือปลาที่เก็บรักษาไม่เหมาะสมจนเริ่มเน่าเสีย แสงที่ปรากฏอาจเห็นได้ในที่มืดและเป็นสัญญาณเตือนถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากพบอาหารที่เรืองแสง ไม่ควรรับประทานเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมแนะนำให้เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแสงดังกล่าว