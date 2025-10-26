นักจัดอีเวนต์ชื่อดังชี้ไว้ทุกข์ งานรื่นเริงไม่จำเป็นต้องยกเลิก อาจ “ปรับให้เหมาะสม” เพื่อรำลึกสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างงดงาม

คนวงการอีเวนต์-โฆษณาโพสต์มุมมองข้อเท็จจริงเรื่องการไว้ทุกข์ตามประกาศสำนักพระราชวัง ระบุภาคเอกชนมีสิทธิ์จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม พร้อมเสนอแนวคิดให้ “สานต่อคุณค่าพระพันปีหลวง” ด้วยการสร้างสรรค์งานที่เปี่ยมด้วยศิลปวัฒนธรรม ความสุข และความหมาย
วันนี้ (26 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Nutthapong Larbboonsarp" ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ในฐานะคนทำงานสายอีเวนต์ โฆษณา สื่อสารมวลชน ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า กำหนดไว้ทุกข์ 1 ปีในประกาศสำนักพระราชวัง กำหนดไว้เฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชสำนักเท่านั้น และในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ทางราชการจะกำหนดไว้ทุกข์เฉพาะส่วนราชการ ไม่เคยมีการบังคับกับภาคเอกชนแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นภาคเอกชนจึงมีสิทธิ์ในการจัดการเรื่องทั้งหลายทั้งปวงตามความเหมาะสม
ข้อเท็จจริงนี้จึงห้ามมั่วและเหมารวมไปก่อน แต่โดยมากแล้วเราก็มักนึกในสิ่งที่ง่ายที่สุด นั่นก็คือการยกเลิกงานรื่นเริงทั้งหลาย และทำให้คนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไปโทษราชประเพณีว่าเป็นเครื่องกีดขวางความสุขสำราญของผู้คน ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลย
คนไทยเรามีหัวใจของความรื่นเริงอยู่ในวิถีชีวิต และมีความสามารถในการจัดงานทั้งหลายทั้งปวงไม่แพ้ใครในโลกนี้ เพราะฉะนั้นอันที่จริงผมเห็นว่างานรื่นเริงทั้งหลายไม่จำเป็นต้องยกเลิกเสียทั้งหมด แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เป็นต้นว่า
จากความสนุกสุดเหวี่ยง กลายเป็นความอิ่มใจและชื่นใจอย่างที่สุด
จากเสียงอึกทึกครึกโครม กลายเป็นเสียงหวานเย็นใจ
จากพลุดอกไม้ไฟเอิกเกริก เปลี่ยนเป็นโดรนหรือไฟประดับหลากสี
จากงานที่ให้ความสุขแก่เราฝ่ายเดียว เปลี่ยนเป็นงานที่เรามีโอกาสได้เผื่อแผ่ความสุขให้ผู้อื่นด้วย
ฯลฯ
Theme / Concept ที่น่าใช้มีอะไรบ้าง ผมนึกเร็วๆ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ป่าและน้ำ การสังคมสงเคราะห์
วัตถุดิบที่เรามี และควรเอาออกมาใช้ให้มากที่สุด คือประณีตศิลป์ทุกประเภท โดยเฉพาะผ้าไทย
ผมอยากเห็นเราใส่ผ้าไทยกันให้สนั่นเมือง ใส่ให้สนุก ใส่ให้อึ้งไปทั้งโลก
ถ้าผมเป็นคนกำหนดนโยบาย ผมจะหารือกับทุกคนทุกฝ่ายทุกท่านที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของคนคนหนึ่งได้ดีที่สุด ไม่ใช่ความหดหู่เศร้าใจ แต่เป็นการสานต่อคุณค่าและคุณงามความดีของคนคนนั้นให้มีความหมายต่อโลกและผู้คนอย่างที่คนคนหนึ่งเพียรสร้างและทำมาตลอดชีวิต
พระพันปีหลวงแต่งตัวสวยสุดๆ ทุกครั้ง ยิ้มหวานเสมอ เพราะท่านอยากให้ราษฎรที่มาพบท่านมีความสุขไปด้วย แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด ผมคิดว่าท่านก็อยากจะให้ประชาชนของท่านเป็นสุขและชื่นใจในทุกๆ วัน แม้กระทั่งวันนี้ เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อผ้าไทย ชอปปิ้งเลย ชื่นใจดี”