วังช้างอยุธยาแลเพนียด นำช้าง 10 เชือกยืนสงบนิ่ง น้อมถวายความอาลัย "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

บรรยากาศเปี่ยมด้วยความอาลัย ณ เพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา “ลายทองเหรียญ มีพันธุ์” เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด นำช้าง 10 เชือกยืนสงบนิ่งร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวง ผู้ทรงเมตตาต่อชาวช้างไทยตลอดพระชนม์ชีพ
วันนี้ (26 ต.ค.) เพจ“สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ได้โพสต์ภาพวังช้างอยุธยา แล เพนียดน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำช้าง 10 เชือก ยืนสงบนิ่ง แสดงความอาลัย
โดยระบุว่า “ที่เพนียดคล้องช้าง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด นำช้างจำนวน 10 เชือก ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังเสด็จสู่สวรรคาลัย
โดยมี เหล่าคชสาร ควาญช้าง ผู้บริหาร พนักงานวังช้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ กล่าวว่า วังช้างแลเพนียดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระเมตตาต่อชาวช้างมาโดยตลอด ในวันนี้จึงนำช้าง 10 เชือก ยืนสงบนิ่งและอธิษฐานจิต เพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งแผ่นดิน และทรงเป็นศูนย์รวมความรัก ความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทย”