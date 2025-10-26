เตรียมตัวอย่างไร? เข้าร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข้อแนะนำในการเข้าร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสถวายความอาลัยแก่พระองค์ท่าน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกข้อแนะนำสำคัญสำหรับประชาชนผู้ประสงค์ร่วมพิธี เพื่อความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายใน พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีพิธีถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านอย่างเป็นทางการ โดยทาง กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ “ข้อแนะนำของประชาชน” เพื่อช่วยให้ผู้มาร่วมงานสามารถเข้าร่วมพิธีได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมตามกาลเทศะ
ข้อแนะนำที่สำคัญ ได้แก่
-พกบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงไว้แสดงตนที่จุดคัดกรอง
-แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำหรือสีขาว; งดกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ
-แนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากไม่มีที่จอดรถสำหรับประชาชนทั่วไป
โดยเปิดพื้นที่เข้าระเบียบตั้งแต่เวลา 06:00 น. โดยมีเต็นท์พักคอยตั้งอยู่บนถนนกลางสนามหลวงฝั่งหน้าศาลฎีกา
และสิ่งของที่ควรนำติดตัว ได้แก่ ยาประจำตัว อุปกรณ์กันแดด หมวก ร่ม สำหรับผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ร่วมพิธีเดินทางมาจำนวนมาก
สำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ แนะนำให้เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองติดตัวไว้เพื่อป้องกันการพลัดหลง
แนะนำให้เข้าพื้นที่ก่อนเวลาพิธีอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนมาจำนวนมาก
ทั้งนี้ การร่วมพิธีถวายความอาลัยในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของพสกนิกรไทยทุกคนในการแสดงความน้อมสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมฯ ปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของพิธีด้วย