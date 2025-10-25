“กษัตริย์จิกมี” แห่งภูฏาน ทรงร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

กษัตริย์จิกมีเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง ทรงนำสมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรแห่งราชอาณาจักรภูฏานร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภายหลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93
วันนี้ (25 ต.ค. 68) สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พระองค์และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานขอแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักของชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนับไม่ถ้วน พระองค์จะทรงเป็นที่เคารพรักและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป
ประชาชนชาวภูฏานขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้ และแสดงความเคารพต่อคุณูปการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้
Their Majesties the King and Queen, members of the Royal Family and the people of Bhutan join the Kingdom of Thailand in...โพสต์โดย His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2025