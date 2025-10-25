"ฮุน มาเนต" ส่งหนังสือถึง "อนุทิน" แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ฮุน มาเนต” ส่งหนังสือถึง “อนุทิน” แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยกย่องทรงเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ทรงสร้างมรดกอันทรงคุณค่าไว้เป็นแรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นต่อไป
วันที่ 25 ต.ค.2568 ฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งหนังสือแสดงถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระบุว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และไม่อาจทดแทนได้ของพระมารดาแห่งชาติไทย ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ ข้าพเจ้าและประชาชนชาวกัมพูชาขอร่วมส่งความระลึกถึงและคำภาวนาไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงได้รับการจดจำด้วยความเคารพและเทิดทูนสูงสุด สำหรับพระราชจริยวัตรแห่งความเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย พระวิริยะอุตสาหะในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนพระปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาชนบท ได้ทรงสร้างมรดกอันทรงคุณค่าไว้เป็นแรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นต่อไป