เกมมือถือยอดฮิต "Dragon Raja: ReRise" เปิดตัวคอลแลบส์กับอนิเมะยอดนิยม "ศึกตำนาน 7 อัศวิน" เมลิโอดัสและเอลิซาเบธ เข้าร่วมอะคาเดมีคาสเซลในช่วงเวลาจำกัด!

เกมมือถือ RPG ซีรีส์ล่าสุด "Dragon Raja: ReRise" ที่พัฒนาโดย ARCHOSAUR GAMES บริษัทเกมชื่อดังซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกม MMORPG ยอดนิยม "Dragon Raja" ได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นจำนวนมากตั้งแต่เปิดให้บริการ เพื่อมอบเนื้อหาเกมที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทีมงานเดิมจึงประกาศเปิดตัวการคอลแลปส์อย่างเป็นทางการกับอนิเมะยอดนิยมจากญี่ปุ่น "ศึกตำนาน 7 อัศวิน" ในวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งการรับสมัครตัวละครยอดนิยมจาก IP อย่างเมลิโอดัสและเอลิซาเบธจะนำประสบการณ์ใหม่ๆ มาสู่การผจญภัยปราบมังกรในเมืองสมัยใหม่นี้ โดยตัวละครยอดนิยมจาก IP อย่างเมลิโอดัสและเอลิซาเบธจะเปิดให้รับสมัคร ซึ่งรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทางผจญภัยปราบมังกรในเมืองสมัยใหม่นี้! กิจกรรมจำกัดเวลามากมาย เนื้อเรื่องคอลแลบส์สุดพิเศษ และของรางวัลสุดพิเศษเฉพาะกิจกรรมเปิดให้บริการพร้อมกันแล้ว เพื่อมอบความประหลาดใจและความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับนักผจญภัยทุกท่าน
สะท้อนสายเลือด บุพเพที่ข้ามผ่านโลก! -- คู่หู SSR คนใหม่ "เมลิโอดัส" และ "เอลิซาเบธ" ปรากฏตัวแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. เวลา 04.00 น. - 21 พ.ย. เวลา 22.59 น. (UTC+7) ผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์
การออกแบบตัวละครคอลแลบส์ในครั้งนี้คำนึงถึงความแข็งแกร่งของตัวละครและการคงเอกลักษณ์ของ IP <ศึกตำนาน 7 อัศวิน> โดยเมลิโอดัสคู่หูประเภทโจมตีสามารถใช้ "โต้กลับทั้งหมด" และ "แปลงเป็นจอมปีศาจ" เพื่อลดดาเมจและสร้างดาเมจมหาศาลให้กับศัตรู ส่วนเอลิซาเบธคู่หูประเภทซัปพอร์ต หากลงสนามพร้อมกันกับเมลิโอดัสจะเปิดใช้งาน "บุพเพรักนิรันดร์" และนอกเหนือจากการรักษาและการลบล้างดีบัฟที่เอลิซาเบธมีแล้ว ยังจะได้รับเอฟเฟกต์ลดดาเมจและรักษาเพิ่มเติมอีกด้วย และเมื่อเลื่อนขั้นจนถึงดาวระดับสูง ก็จะสามารถปลุกพรสวรรค์และได้รับพลังเกินพิกัดได้ ซึ่งจะช่วยแสดงความสามารถที่แข็งแกร่งในการต่อสู้ PVE และ PVP
ฉลองคอลแลบสุดยิ่งใหญ่! ร่วมกิจกรรมจำกัดเวลาสุดพิเศษ ล่าของลิมิเต็ดหายากระดับตำนาน!
ในช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถใช้เงินกิจกรรม เพื่อแลกรางวัลหายากต่างๆ ได้ที่ ร้าน<หมวดหมู่>! นอกจากนี้ ยังมีแพ็คของขวัญลิมิเต็ดของกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นสะสมเงินและเพชรได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เมื่อสะสมจำนวนครั้งในการรับสมัครถึงที่กำหนดแล้ว ยังสามารถรับอาวุธแปรธาตุเล่มใหม่ "หายนะที่สาบสูญ·ของเลียนแบบ" และสกิน "เอลิซาเบธ-สวนดอกวาดฝัน"!
งานเลี้ยงแห่งเสียงเพลงที่ถูกใจแฟนๆ ทั้ง "Perfect Time" และ "Ivory Tower""Ivory Tower" เพลงธีมเกม
แจกโบนัสคอลแลบส์สุดยิ่งใหญ่ ตั๋วรับสมัครคอลแลปส์ และรางวัลลิมิเต็ดหายากรอให้คุณมาคว้าไป
ในช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถไปที่หลุมลึกดานาฟอร์ เพื่อตัดสินกับศัตรูที่แข็งแกร่งและคว้าเกียรติยศของคุณ!
เมื่อผ่านด่านที่กำหนด ก็สามารถรับ "บัตรรับสมัครคอลแลบส์" ฟรี วัสดุพลังเกินพิกัดปลุกพลังของคู่หูคอลแลบส์, และยังสามารถรับไอเท็มหายากอื่นๆ เช่น ของขวัญความชอบขั้นสูงจากอันดับ! ผู้เล่นที่ทำอันดับได้ดีจะได้รับฉายาลิมิเต็ด!
ล็อกอินเข้าเกมทุกวัน เพื่อรับรางวัลกิจกรรมฟรี และเมื่อซื้อ [รางวัลพรีเมี่ยม] หรือ [รางวัลสุดคุ้ม] ก็จะสามารถ ปลดล็อกทรัพยากรและไอเท็มลิมิเต็ดเพิ่มเติมได้!
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นประจักษ์พยานความผูกพันครั้งใหม่ของราชอาณาจักรและศึกตำนาน 7 อัศวิน!
