เช็กเลย! หลายงานประกาศเลื่อน-ยกเลิก หลัง ครม.ของดกิจกรรมบันเทิง 30 วัน

หลังสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต หลายงานบันเทิงทั่วประเทศประกาศ “เลื่อน-ยกเลิก” ทันที รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดจัดกิจกรรมบันเทิง 30 วัน
จากกรณีที่สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปีนั้น
วันนี้ (25 ต.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังการเสด็จสวรรคต รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง และสถานบริการต่างๆ ให้งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่ประกาศออกมาแล้ว ดังนี้
เลื่อนจำหน่ายบัตรและกิจกรรม
• Wednesday Song Vol.15 ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดจองบัตรในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ได้ถูกเลื่อนการขายบัตรออกไปอย่างไม่มีกำหนด
• 2025 ZHOU YIRAN [RAN ON TRACK] IN BANGKOK (22 พ.ย. 68) บริษัท 4Nologue แจ้งเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรออกไปชั่วคราว โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ภายหลัง
• 2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR
• Instagram ธี่หยด3 Run (25 ต.ค. 68) คณะผู้จัดงานช่อง 3 แจ้งขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน โดยจะแจ้งวันจัดกิจกรรมใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
• ฟุตบอลจตุรมิตรปี 2568 (15-22 พ.ย.) ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่า คณะกรรมการฯ มีมติเลื่อน “การแถลงข่าว” การแข่งขัน ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม ออกไป เพื่อประชุมหารือและหาข้อสรุปในการจัดการแข่งขันต่อไป
ยกเลิกกิจกรรม
• BNK48 19th Single “Colorcon Wink” Roadshow เพจ BNK48 ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม “Mini Concert” ภายในงาน ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “Trick or Touch” และ “Merchandise & Café” ยังคงมีกิจกรรมตามปกติ
• Workshop DIY “Herbarium Frame” (25 ต.ค. 68) ร้าน JIAN CHA สยามพารากอน เจ้าของพื้นที่ แจ้งขอยกเลิกกิจกรรม
• งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ยกเลิกการจัดงาน ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568