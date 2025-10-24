กกล.บูรพาเร่งสร้างหลุมหลบภัย-บังเกอร์ชายแดนสระแก้ว 10 จุด คืบหน้าแล้ว 28% เริ่มสร้างเพิ่มอีก 62 จุดตามแผน

กองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา เร่งดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การสนับสนุนของ "กองทุนหทัยทิพย์" เพื่อเตรียมความพร้อมและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ว่า กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) โดย ช.พัน.2 ได้เร่งดำเนินการจัดสร้าง บังเกอร์และหลุมหลบภัยประชาชน ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” กองทัพบก
โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นสร้างหลุมหลบภัย 3 จุด และบังเกอร์ 10 จุด ซึ่งมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 28 ขณะเดียวกัน ได้เริ่มก่อสร้างบังเกอร์เพิ่มเติมตามแผนอีก 62 จุด โดยเริ่มที่ตำบลป่าไร อำเภออรัญประเทศ เป็นลำดับแรก
กองทัพภาคที่ 1 ยืนยัน ความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติในทุกมิติ และเตรียมพร้อมปฏิบัติการตามแผนรองรับสถานการณ์และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างสุดกำลังความสามารถ.