"เลิกเป็นปีก็ไม่ลง! เทนนิส พาณิภัค" สุดจัด แม้อำลาสนามไปแล้ว แต่ยังครอง "เบอร์ 1 ของโลก" เทควันโด

สุดยอดปรากฏการณ์! "น้องเทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ โพสต์ยืนยัน แม้เลิกเล่นเทควันโดไปกว่า 1 ปี แต่คะแนนสะสมยังแกร่งเกินต้าน ล่าสุดเดือน ต.ค. 2025 ยังคงรักษาบัลลังก์ "อันดับ 1 ของโลก" ในรุ่น 49 กก. ได้อย่างเหนียวแน่น!
แม้จะประกาศอำลาสังเวียนไปนานกว่าหนึ่งปีแล้ว แต่ความเป็นสุดยอดของ "น้องเทนนิส" เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ อดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัยของไทย ก็ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบ เมื่อเธอยังคงรักษาตำแหน่ง มือวางอันดับ 1 ของโลก (Rankings No.1) ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัมไว้ได้อย่างน่าทึ่ง
ล่าสุด วันนี้ (24 ต.ค.) "น้องเทนนิส" ได้โพสต์ภาพอันดับโลกผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว "Tennis panipak wongpattanakit" ซึ่งระบุอันดับของเธอในประเภท Olympic Kyorugi Rankings ประจำเดือนตุลาคม 2025 ในรุ่น W-49kg ว่าเป็น "1st first place" หรืออันดับหนึ่ง พร้อมกับคะแนนสะสม 100.00 แต้ม
โพสต์ดังกล่าวมาพร้อมกับข้อความที่บ่งบอกถึงความประหลาดใจแกมขำขันว่า "เลิกเล่นมา 1 ปีกว่าๆ มีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้าง Rankings No.1 ค่ะ 😂😵💫🤯" ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนกีฬาเป็นอย่างมาก
เป็นที่ทราบกันดีว่า พาณิภัค ได้ประกาศยุติเส้นทางการเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติหลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2024 เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บสะสมของร่างกาย
การที่นักกีฬาที่ประกาศเลิกเล่นและไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนมานานกว่าหนึ่งปี ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกไว้ได้ แสดงให้เห็นว่าคะแนนสะสมที่ "เทนนิส" สร้างไว้ในช่วงที่ครองความยิ่งใหญ่ในวงการนั้นมีมูลค่ามหาศาล และทิ้งห่างคู่แข่งคนอื่น ๆ อย่างขาดลอย
ตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของ "น้องเทนนิส" ในฐานะนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์เทควันโดโลก ซึ่งแม้จะอำลาสังเวียนไปแล้ว แต่ "ชื่อของเธอ" ก็ยังคงถูกจารึกอยู่ในจุดสูงสุดของโลกต่อไป