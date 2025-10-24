ดรามาประกันสุขภาพ! "น้องเจิ้ล" ป่วยหนักบุกสภาฯ ร้องถูกบริษัทประกันยกเลิกสัญญา อ้าง "เคลมเกิน-เสี่ยงเกิน"

ผู้เอาประกันสุขภาพแบบเดิม (OHS) แฉยับ! ถูกบริษัทประกัน "ไม่ต่อสัญญา" ถึง 5 ครั้ง หลังเคลมบ่อย ด้าน "น้องเจิ้ล" แบกไข้ 39.5 องศาฯ ร้องไห้ชี้แจงปัญหาถึงรัฐสภา ก่อนแอดมิตโรงพยาบาลต่อ ผู้เสียหายจี้ คปภ.ใช้อำนาจสั่งบริษัท ห้ามยกเลิกสัญญาลูกค้าเก่า และคุมเพดานขึ้นเบี้ย หลังพบหลายรายเสี่ยง "โดนยกเลิก" หากป่วยหนัก
วันนี้ (24 ต.ค.) "กิตติ พรศิวะกิจ" กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกเล่าถึงปัญหาของผู้เอาประกันสุขภาพแบบเดิม (Old Health Standard: OHS) ที่ซื้อก่อน 8 พ.ย. 2564 ซึ่งบริษัทประกันสามารถ ยกเลิก/ไม่ต่อสัญญาได้ทุกปี หากผู้เอาประกันเคลมบ่อยหรือเคลมเกินเบี้ยที่จ่ายไป โดยยกกรณีของ "น้องเจิ้ล" ที่ถูกยกเลิกสัญญาถึง 5 ครั้ง ด้วยเหตุผลว่า "เสี่ยงเกินไป" แม้ว่าเดิมบริษัทจะกล่าวหาว่า "ทุจริต" ก็ตาม โดยผู้โพสต์เสนอให้ คปภ.และบริษัทประกันใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ว่าประกันสุขภาพแบบเดิม "บริษัทยกเลิกได้ทุกปี" หากคุณป่วยบ่อย/ป่วยหนัก เพื่อให้คนไทยหลายล้านคนเข้าใจตรงกันและตระหนักถึงความเสี่ยงที่ต้อง "มาลุ้นว่าปีไหนจะโดนยกเลิก" ทั้งนี้ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยได้ระบุข้อความว่า
"นี่คือสภาพของน้องเจิ้ล ผู้ที่ถูกบริษัทประกันสุขภาพยกเลิก ไม่ต่อสัญญาตั้งแต่ปี 67 ด้วยเหตุผลแรก ว่าเธอทุจริต พอมีการร้องเรียน คปภ.บริษัทมาแก้ตัวว่าพิมพ์ผิดแต่ก็ยืนยันไม่ต่อสัญญาถึง 5 ครั้ง ด้วยเหตุผลว่าเธอเสี่ยงเกินไป เธอป่วยบ่อยกว่าอายุ เธอเคลมเกินเบี้ยที่จ่ายหลายเท่า ถึงจะคิดเป็นแค่ไม่กี่ % ของวงเงินที่ซื้อ
วันนี้เธอสลบไปวูบใหญ่ๆ หลังจากแบกสังขารมาจากสกลนครกับไข้ 39.5 เพื่อให้ข้อมูลที่รัฐสภา พูดไปร้องไห้ไป
เสร็จแล้วก็ไป Admit ที่ รพ.ต่อ
คปภ.ยืนยันลูกค้าเก่าประกันสุขภาพ บริษัทยกเลิก ไม่ต่อสัญญาได้ทุกปี ตาม Old Health Standard ???? (ซื้อก่อน 8 พ.ย. 2564) ลูกค้าแทบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ทั้งที่ตอนขายแทบกราบบบบบซื้อเถอะพี่ ทำแล้วบริษัทดูแลตลอดสัญญา แต่ตอนมีปัญหา โยนว่าลูกค้าไม่อ่านสัญญาเอง ถ้าตัวแทนบอกตรงๆ ว่าความคุ้มครอง 10 ล้านค่ะพี่ แต่ถ้าพี่เคลมเกินปีละ 3 ครั้งยอดรวมเกิน 2 แสน บริษัทมีสิทธิจะไม่ต่อสัญญาปีต่อไปนะคะ ไปทำที่อื่นเขาก็ไม่รับค่ะ มีประวัติ"
คปภ.และบริษัทประกันควรใช้งบ PR ประกาศให้คนไทยรู้เลยครับว่าคนซื้อประกันสุขภาพแบบเดิมถ้าคุณไม่ใช่ NHS “บริษัทยกเลิกได้ทุกปี” “ปีไหนคุณป่วยบ่อย ป่วยหนัก ปีหน้าก็เตรียมตัวโดนยกเลิก” ส่วนคนถือแผนใหม่ NHS ก็เสี่ยงเรื่องการขึ้นเบี้ยปีละ 10-20% บางบริษัทก็ 25%+ +เสี่ยงเข้าสู่ copayment เราสร้าง Good Health Standard ที่รวมข้อดีของ OHS และ NHS กันได้ไหมครับ
สิ่งที่ผมตั้งคำถามกับท่านเลขาฯ คปภ. ที่กรุณามาร่วมรับฟังปัญหาเองเป็นครั้งแรก คือ
1. คปภ.สามารถออกคำสั่งให้บริษัทประกันดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า ให้ได้รับการ Guarantee Renewal และยังคุ้มครองโรคเดิม ได้หรือไม่ ??? ไม่ใช่แค่แนะนำให้ไปซื้อใหม่ เป็น NHS แต่ต้องเสียสิทธิเดิมต่างๆ มากมาย
2. คปภ.สามารถกำหนดกรอบเพดานว่า บริษัทประกันห้ามขึ้นเบี้ยเกินกำหนด เช่น ปีละไม่เกิน 10% ได้หรือไม่ ???
เพราะมีบางบริษัทขึ้นเบี้ยปีละ 25-150% มาก่อน
3. คปภ.ควรเปิดเผยคำสั่งที่อนุมัติแก่บริษัทประกัน ที่มีผลต่อผู้ทำประกันหรือไม่ ???
ไม่ใช่ปกปิด เช่น กรณีขึ้นเบี้ย 150% & copay 20% อีก
ประชาชนหลายล้านคนจะได้เข้าใจตรงกันว่าชีวิตคนไทยกำลังอยู่บนความเสี่ยง บางคนบอกยิ่งซื้อประกันยิ่งเสี่ยง??? ต้องมาลุ้นว่าปีไหนจะโดน “ยกเลิก”"