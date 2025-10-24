มูลนิธิ "กัน จอมพลัง" เปิดยอดบัญชี 207 ล้าน! ยันโปร่งใส เคลียร์ดราม่าเงินบริจาค-ผู้บริหาร

"กัน จอมพลัง" ควง "อีฟ" ประธานมูลนิธิฯ ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงความโปร่งใส หลังถูกตั้งคำถามเรื่องเงินบริจาค เผยตัวเลขบัญชีมีรายรับรวมกว่า 207 ล้านบาท จ่ายไปแล้ว 117 ล้าน คงเหลือ 90 ล้านบาท ยืนยันข้อมูลล่าสุดถึงมือประชาชน พร้อมระบุที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (กัน จอมพลัง) ไม่มีอำนาจเบิกจ่าย
จากกรณีที่สังคมตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคของ มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ล่าสุด นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา สถาวร (อีฟ) ประธานมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยต่อสื่อมวลชน
ล่าสุด วันนี้ (24 ต.ค.) นางสาวกาญจนา เปิดเผยว่า สาเหตุที่มูลนิธิฯ ออกมาชี้แจงล่าช้า เนื่องจากในช่วงแรกข้อสงสัยพุ่งเป้าไปที่เรื่องส่วนตัวของ กัน จอมพลัง ทั้งประเด็นความสัมพันธ์กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และประเด็นส่วนตัวอื่น ๆ แต่เมื่อมีการขยายประเด็นมาถึงการทำงานของมูลนิธิฯ จึงได้รีบรวบรวมหลักฐานเพื่อแถลงต่อสาธารณะ
ประธานมูลนิธิฯ ได้เปิดเผยตัวเลขบัญชีเพื่อยืนยันความโปร่งใสของมูลนิธิ โดยระบุว่า มูลนิธิฯ มีรายรับทั้งหมด 207,350,262.04 บาท และมี รายจ่ายล่าสุดอยู่ที่ 117,673,106.02 บาท ทำให้มียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นสุดเมื่อวานนี้ (23 ต.ค. 68) อยู่ที่ 90,177,156.02 บาท อย่างไรก็ตาม ยอดเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ เนื่องจากภารกิจของมูลนิธิฯ ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันนี้