"อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก" จี้ "กัน จอมพลัง" ตอบสังคม! เปิด 4 ปมร้อน ทั้งเงิน "มูลนิธิ-กรรมการ-ที่มาทรัพย์สิน-ความสัมพันธ์ "ธรรมนัส"

เพจดัง "อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก" ออกจดหมายเปิดผนึกถึง "กัน จอมพลัง" เรียกร้องให้ชี้แจงความโปร่งใสของมูลนิธิและทรัพย์สินส่วนตัวในการแถลงข่าววันนี้ โดยเฉพาะประเด็นอำนาจสั่งการเงินบริจาคหลายร้อยล้าน การเชื่อมโยงกับกรรมการมูลนิธิ 3 คน รวมถึงความมั่งคั่งจากบริษัทส่วนตัว และความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัส เพื่อคลายข้อกังขาจากประชาชนและผู้บริจาค
วันนี้ (24 ต.ค.) เพจ "อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก" เพจวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังในไทย ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ออกมาโพสต์ข้อความจดหมายเปิดผนึก ถึง คุณกัน จอมพลัง และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณกันชี้แจงประเด็นที่สังคมกำลังสงสัย เพื่อให้ความเหนื่อยยากในการทำความดีของคุณกันนั้นคุ้มค่าและประชาชนหมดสิ้นความกังขา โดยทางเพจเผยว่า ยังคงเชื่อว่าคุณกันเป็นคนดีและบริสุทธิ์ แต่ขอให้คุณกันใช้โอกาสนี้ชี้แจงต่อสาธารณะเพื่อคลายข้อสงสัยของผู้บริจาคและประชาชน ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"จดหมายเปิดผนึกถึงคุณกันจอมพลัง และพี่ๆนักข่าวที่จะไปงานแถลงข่าวของคุณกันวันนี้ ถ้าวันนี้กัน ตอบได้หมดผมรับรองว่าพี่กันจะหายเหนื่อยจากที่ได้ทำความดีมา….
ผมคิดว่าคุณกันและสื่อมวลชนต่างมีภาระกิจร่วมกันที่จะต้องช่วยคุณกันให้แถลงข่าวออกมามีผลเป็นที่น่าพอใจจนประชาชนและชาวเนตสิ้นสงสัย เพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าคุณกันจอมพลังที่ออกมาบ่นว่าเป็นคนดีมันเหนื่อย จะได้คุ้มกับความเหนื่อยที่คุณกันลงแรงไป
อย่างที่ผมบอก มูลนิธิกันจอมพลัง ไม่ใช่ของคุณกัน แต่คุณกันมีอำนาจสั่งการหมด บอกว่าจะไปทำถนน จะลงพื้นที่ ล้วนต้องใช้เงิน และแน่นอน เงินนี้ต้องมาจากมูลนิธิดังกล่าวที่ไม่มีชื่อคุณกันเป็นเจ้าของ แต่คุณกันสั่งการได้ อันนี้อาจจะผิดกฎหมาย ถ้ามันผิด คุณกันจะยอมรับ และจะแก้ไขไหม เช่น เข้าไปเป็นกรรมการมูลนิธิเอง หรือจะทำยังไงต่อไป
คุณกันจะต้องไปนำเอาคนสามคนนี้ อันได้แก่
น.ส.กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ
นายอภิสิทธิ์ ดีทรัพย์มงคล รองประธานและเหรัญญิก
นายวิสุนัย จำปาศิริ กรรมการและเลขานุการ
มาร่วมแถลงข่าว และคุณกัจะต้องสามารถเชื่อมโยงความสัมพันของตัวคุณกันกับคนสามคนนี้มาบอกกับประชาชนให้ได้ว่า เกี่ยวข้องกับคุณกันยังไง และสำคัญขนาดไหน มีความรู้ความสามารถมากมายขนาดไหน ถึงสามารถเข้ามาบริหารมูลนิธิที่มีเม็ดเงินจากคนบริจาคหลายร้อยล้านได้ รวมถึงคุณกันควรจะชี้แจงให้ได้ว่า สำนักงานของคุณกันที่มี่ขนาดกว้างแค่ 2 เมตร มีโต๊ะทำงานตัวเก้าอี้ตัว ป้ายชื่อ ทำไมถึงมีศักยภาพในการเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ดูแลงบประมาณและทรัพย์สินเงินทองหลายร้อยล้านได้
รวมไปถึงคุณกันจะต้องแจงให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การอนุมัติงบ ว่าทำกันยังไง เงินที่เข้ามูลนิธิ สามารถเบิกถอนได้อย่างไร เอาเงินออกจากมูนิธิได้อย่างไร และประเด็นเรื่องคุณธรรมนัส คุณกันควรออกมาชี้แจงว่า สนิทกันขนาดไหน ลึกซึ้ง แนบแน่นเพียงใด มีบุญคุณกันมากมายหรือแค่เคารพนับถือเฉยๆ และทำไมถึงใส่ชื่อให้มูลนิธิธรรมนัสได้รับผลประโยชน์ คุณกันไม่รู้จักมูลนิธิ หน่วยงานสาธารณะกุศลอื่นอีกแล้วเหรอครับ เช่น สภากาชาดไทย ไม่รู้จักจริงๆเหรอ? และข้อสุดท้าย สำคัญที่สุดคือการแจงทรัพย์สินตัวเองให้ได้ในฐานะ นักบุญทุนประชาชน ไม่ผิดนะครับ หากสิ่งที่กำลังทำมันไม่มีคนสงสัยหรือกังขา แต่ตอนนี้สังคมกังขาแล้ว ด้วยบริษัทที่เป็นกิจการส่วนตัว ที่ผมค้นจาก สำนักข่าวอิศรา มันจะประกอบด้วย
1.บริษัท สลากรวยดี จำกัด ชื่อเดิม บริษัท เสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด บดุล สินทรัพย์รวม 2,982,132.17 บาท หนี้สิน 551,515.24 บาท กำไรสะสม 1,430,616.93 บาท
2.บริษัท ไทยคิงเทค จำกัด งบดุล สินทรัพย์รวม 331,638.86 บาท หนี้สิน 101,505.31 บาท ขาดทุนสะสม 769,866.45 บาท
3.บริษัท จอมพลัง รวยดี จำกัด งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 6,731.51 บาท ขาดทุนสุทธิ 768.49 บาท (
(ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา)
ภาพลักษณ์คุณกันอาจจะเป็นคนทำงานเพื่อสังคม แต่คุณกันก็ยังมีอีกภาพที่คนเห็นคือเป็นมหาเศรษฐีใจดี ช่วยคน แต่ตอนนี้สังคมกังขาเรื่องเงินของมูลนิธิ ซึ่งผมยังถือว่าคุณกันเองยังเป็นคนดี และยังบริสุทธิ์อยู่
แต่วันนี้ ฝากพี่ๆนักข่าวและคุณกันตอบคำถามสังคมด้วยครับว่า ความมั่งคั่ง เงินทอง ที่มีมากมายขนาดนี้ ลำพังจากพ่อค้าบะหมี่ มาเปิดบริษัทจนมีงบการเงินดังที่เห็น มันสอดคล้องกับฐานะที่สังคมรับทราบหรือเปล่า ผมว่าวันนี้คุณกันมีโอกาสได้แถลงและสื่อพร้อมไปทำข่าว ยังไงก็ฝากสื่อสอบถามคุณกันให้ผมและสมาชิก ประชาชนได้ทราบ รวมถึงอยากให้คุณกันเตรียมคำตอบและข้อเท็จจริงมาแถลง ผมว่าประชาชนที่เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิเค้าก็อยากรู้ครับ"