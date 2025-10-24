โจ๋เขมรโทรเคลียร์ทหารไทย ปม “ขโมยแผ่นดิน” หลังถูกรื้อถอนบ้าน ย้ำชัด บ้านหนองจานคือแผ่นดินไทย

ทหารไทยเปิดคลิปหนุ่มเขมร โทรมาพูดคุยโดยกล่าวหาว่า "ไทยไปขโมยแผ่นดินกัมพูชา" โยงปมใช้รถแม็คโครไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านหนองจาน ทหารไทยโต้กลับ พื้นที่ดังกล่าวคือแผ่นดินไทย
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. สมาชิก TikTok ชื่อว่า “Natee1995 หมู่ตี๋มีคำตอบ” ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังสนทนาทางโทรศัพท์กับบุคคลที่อ้างว่าเป็นชาวกัมพูชา ในประเด็นปัญหาข้อพิพาทเรื่อง "เขตแดน" ระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน"บ้านหนองจาน" จังหวัดสระแก้ว อยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทย
โดยทหารนายนี้กำลังเปิดลำโพงโทรศัพท์พูดคุยกับปลายสาย ซึ่งข้อความที่ปรากฏในคลิปได้สรุปประเด็นหลักที่ถูกพูดถึง คือเรื่องที่ชาวกัมพูชาคนดังกล่าว กล่าวหาว่า "ไทยไปขโมยแผ่นดินกัมพูชา" โดยโยงถึงกรณีที่มีการใช้รถแม็คโครไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือการกระทำใด ๆ ที่ถูกมองว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “โจ๋เขมรโทรมาเคลียร์ ปม ทหารไทยไปพังบ้าน 2 หลัง ที่บ้านหนองจาน”
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น ท.ทหาร อดทนจริงงงง ทนฟังมันเนี่ย , ทหารไทยพูดสุภาพมากมีชาติตระกูลดี , เขาคงไม่รู้จริงๆหรอคะ ว่า เขาขออพยพมาหลบภัย , ผมนึกว่าพี่คุยกับคนออทิสติก
