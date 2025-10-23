บก.ลายจุด ถามแรง! “กัน จอมพลัง” ไร้ชื่อผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่อหลุดความรับผิดชอบทางกฎหมาย?

บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางสังคมและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา โพสต์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” ซึ่งไม่พบรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ และอาจส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
วันนี้ (23 ต.ค.) เฟซบุ๊ก นายสมบัติ บุญงามอนงค์หรือ บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางสังคมและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โดยกล่าวว่ายังไม่เห็นชื่อของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง อยู่ในรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ซึ่งอาจส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
โดยระบุว่า “ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา การจดแจ้งเพื่อจดทะเบียนมูลนิธิ จะต้องส่งรายชื่อคณะกรรมการผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน และชื่อของผู้ก่อตั้งจะถูกบรรจุไว้ในรายชื่อเป็น ประธาน และกรรมการอีก 2 ท่าน และเมื่อนายทะเบียนมูลนิธิประกาศให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิได้แล้ว บุคคลทั้ง 3 รายชื่อหรือมากกว่าในฐานะผู้ก่อตั้งจะถูกประกาศชื่อโดยนายทะเบียนมูลนิธิ ผมยังไม่เห็นชื่อคุณกัน จอมพลัง อยู่ในรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้ง
ในกรณีที่จะทำการแก้ไขระเบียบของมูลนิธิฯ หลังจากยกเลิกการดำเนินการว่าจะมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานใดต่อนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิที่จะต้องมีการประชุมและลงมติแล้วแจ้งต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเอง“