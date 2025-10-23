xs
xsm
sm
md
lg

บก.ลายจุด ถามแรง! “กัน จอมพลัง” ไร้ชื่อผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่อหลุดความรับผิดชอบทางกฎหมาย?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางสังคมและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา โพสต์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” ซึ่งไม่พบรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ และอาจส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย

วันนี้ (23 ต.ค.) เฟซบุ๊ก นายสมบัติ บุญงามอนงค์หรือ บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางสังคมและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โดยกล่าวว่ายังไม่เห็นชื่อของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง อยู่ในรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ซึ่งอาจส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย

โดยระบุว่า “ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา การจดแจ้งเพื่อจดทะเบียนมูลนิธิ จะต้องส่งรายชื่อคณะกรรมการผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน และชื่อของผู้ก่อตั้งจะถูกบรรจุไว้ในรายชื่อเป็น ประธาน และกรรมการอีก 2 ท่าน และเมื่อนายทะเบียนมูลนิธิประกาศให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิได้แล้ว บุคคลทั้ง 3 รายชื่อหรือมากกว่าในฐานะผู้ก่อตั้งจะถูกประกาศชื่อโดยนายทะเบียนมูลนิธิ ผมยังไม่เห็นชื่อคุณกัน จอมพลัง อยู่ในรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้ง

ในกรณีที่จะทำการแก้ไขระเบียบของมูลนิธิฯ หลังจากยกเลิกการดำเนินการว่าจะมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานใดต่อนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิที่จะต้องมีการประชุมและลงมติแล้วแจ้งต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเอง“

กำลังโหลดความคิดเห็น