DIT เดินหน้าลดค่าครองชีพช่วงกินเจ ‘อิ่มบุญ แบบสบายกระเป๋า’ พร้อมขานรับคนละครึ่งพลัส กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (22 ตุลาคม 2568) นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ณ ตลาดยิ่งเจริญ
โดยนายกรนิจ เปิดเผยว่า “ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลค่าครองชีพช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับนโยบาย Quick Big Win ในการลดค่าครองชีพประชาชน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรมการค้าภายในเดินหน้าจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลกินเจปี 2568 ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารเจ คุณภาพดีในราคาย่อมเยา พร้อมทั้งเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
นายกรนิจ กล่าวต่อว่า “สถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเทศกาลกินเจ ณ ตลาดยิ่งเจริญ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาจับจ่ายจำนวนมาก โดยพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี ในการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนครบถ้วน และมีการจัดโปรโมชั่น “3 อย่าง 100 บาท” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนแผงจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเจ เช่น ผักสด เต้าหู้ หมี่ซั่ว และสินค้าโปรตีนทางเลือก เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล
จากการสอบถามแม่ค้าและผู้บริโภค พบว่า ราคาวัตถุดิบอาหารเจปีนี้ลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะกะหล่ำปลี หัวไชเท้า ผักกาด และแครอท ขณะที่ซอสปรุงรสและอาหารแห้ง เช่น ฟองเต้าหู้ เห็ดหอม และหมี่ซั่ว มีราคาทรงตัว ไม่ปรับขึ้น ขณะที่ผักบางชนิด เช่น คะน้าและกวางตุ้ง มีการขยับราคาเล็กน้อยตามสภาพผลผลิตจากสภาพอากาศ ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าตลาดยิ่งเจริญเป็นแหล่งซื้อสินค้าเทศกาลกินเจ้าที่มีราคาย่อมเยาและมีสินค้าหลากหลายตอบโจทย์การบริโภคเจได้ครบในที่เดียว
สำหรับเทศกาล เจ ในปีนี้ DIT ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมสินค้าลดราคาสินค้าเทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด” ลดราคาครอบคลุมทั้งวัตถุดิบอาหารเจ ซอสปรุงรส อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารแห่งอนาคต (Plant-based) และอาหารสด–ปรุงสำเร็จ พร้อมเชื่อมโยงผักปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงเข้าสู่ตลาด จำหน่ายในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล โดยมีพันธมิตรกว่า 97 ราย ทั้งจากห้างค้าส่ง–ค้าปลีก ตลาดสด ตลาดกลาง และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วม สามารถลดราคาสินค้าได้สูงสุดถึง 56%
นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการแสดงป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างโปร่งใส โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดยิ่งเจริญในกรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนให้การตอบรับกิจกรรมลดราคาคึกคัก
นายกรนิจ กล่าวต่อว่า ”กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้ขานรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการ “คนละครึ่ง–รัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพ” โดยได้เร่งขยายเครือข่ายร้านค้าประชารัฐและร้านค้าธงฟ้ากว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งซื้อสินค้าได้จริง ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึง“
”กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเทศกาล หากพบการจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่สมควร ไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือบิดเบือนปริมาณ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน และหากพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน DIT 1569“ นายกรนิจ กล่าวทิ้งท้าย