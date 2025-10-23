สุดเศร้า! "น้องวิน ภาสวิน" นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี จากไปด้วยโรคมะเร็ง

หัวใจสลาย! แม่แจ้งข่าวเศร้าน้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอด
วันนี้ (23 ต.ค.) เฟซบุ๊ก Win Phassawin ซึ่งเป็นเพจของน้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่วัย 3 ขวบ ได้แจ้งข่าวเศร้าว่าน้องวินเสียชีวิตแล้ว
พร้อมระบุข้อความว่า “นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้5.18 รักสุดใจ“
สำหรับน้องวิน ได้สร้างชื่อจากรายการ “มนุษย์ต่างวัย” เผยเส้นทางสู่การเป็นนักวางแผนการเงินรุ่นเยาว์ของน้องวินเริ่มต้นจากประสบการณ์อันหนักหน่วง การต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดตั้งแต่วัยเด็กพร้อมกับการเข้ารับการรักษาด้วยคีโมเธอราปีและการฉายแสง
"เรามีระเบิดเวลาในตัวที่ไม่เหมือนคนอื่น" น้องวินอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยวุฒิภาวะที่น่าประหลาดใจกับทางรายการมนุษย์ต่างวัย "วันนี้เราไม่สามารถจะมองสุขภาพเป็นต้นทุนได้แล้ว เราก็เลยมองเรื่องเวลาที่เราเริ่มเร็วกว่าเป็นต้นทุน"
และน้องวินมีหลักการจัดสรรเงินที่ชัดเจนโดยตั้งใจออมอย่างน้อย 20% ของรายได้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนต่อโดยช่องทางหลักคือการซื้อทองคำ ปัจจุบันเขามีทองคำสะสมอยู่สองบาทกับอีกหนึ่งสลึงและตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นอีกปีละหนึ่งบาท