นาที! ชายเกาหลีวิ่งหนีตายกลางเมืองสีหนุวิลล์ ร้องขอความช่วยเหลือ “บอกตำรวจอยู่ทีมเดียวกับคนร้าย”(ชมคลิป)

เพจ “Army Military Force” เผยคลิปชายชาวเกาหลีตื่นกลัว วิ่งร้องขอความช่วยเหลือกลางวงเวียนสิงโตคู่ เมืองสีหนุวิลล์ ขอให้ติดต่อสถานทูตเกาหลี ขณะผู้ถ่ายคลิปชี้ให้ไปหาตำรวจกัมพูชา แต่เจ้าตัวกลับพูดว่า “Same team” ชี้อาจหมายถึงตำรวจอยู่พวกเดียวกับผู้ร้าย วิดีโอถูกแชร์ว่อนโซเชียลฯกัมพูชาพร้อมตั้งคำถาม “เกิดอะไรขึ้น?”
วันนี้ (22 ต.ค.)เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์ คลิปวีดีโอ เหตุการณ์ที่คนขับรถที่กำลังถ่ายวิดีโอเห็นเหตุการณ์ที่ชายชาวเกาหลีมีท่าทีตื่นกลัว วิ่งไปมาบนถนน พร้อมยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเหลือบริเวณวงเวียนสิงโตคู่ เมืองสีหนุวิลล์ เขาได้บอกชื่อและอายุของตน พร้อมยืนยันว่าเป็นชาวเกาหลี และขอให้ผู้ที่กำลังถ่ายวิดีโอช่วยติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีให้ โดยชายที่บันทุกวีดีโอ ได้พูดตอบกลับไปว่า “นั่นตำรวจ” และบอกให้ชายชาวเกาหลีคนนั้นไปติดต่อกับตำรวจกัมพูชา แต่ชายชาวเกาหลีกลับพูดว่า “Same team” (ทีมเดียวกัน) ซึ่งอาจหมายถึง “อยู่พวกเดียวกันกับคนร้าย” ก็เป็นได้
โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า "หนุ่มเกาหลีหนีตายใจกลางเมืองสีหนุวิลล์! ชาวเน็ตกัมพูชาแชร์คลิป ชายเกาหลีได้ร้องขอความช่วยเหลือบริเวณวงเวียนสิงโตคู่ เมืองสีหนุวิลล์ เขาได้บอกชื่อและอายุของตน พร้อมยืนยันว่าเป็นชาวเกาหลี และขอให้ผู้ที่กำลังถ่ายวิดีโอช่วยติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีให้
อย่างไรก็ตาม วิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มโซเชียล TT ของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ในนามบัญชี “I Love my family” โดยมีคำบรรยายว่า “เกิดอะไรขึ้น?”
คลิกชมคลิปวีดีโอ