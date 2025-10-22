เปิดที่มาค่าปรับมหาศาล ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 บทเรียน "ไก่ปิ้งปากเกร็ด"! เทศบาลปรับ 1.5 แสน อึ้ง ถ้า กม.อากาศสะอาดผ่านอาจโดนเป็นล้าน

กรณีการบังคับใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กับผู้ค้าไก่ปิ้งในปากเกร็ด จนถูกเทศบาลเรียกเก็บค่าปรับสูงถึง 159,000 บาท ถูกนำมาเป็นประเด็นเตือนใจผู้ประกอบการรายย่อย เทศบาลนครปากเกร็ดชี้แจงว่า ยอดปรับดังกล่าวมาจาก 3 ฐานความผิด โดยมีค่าปรับฐาน "ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน" และ "ปรับรายวัน" เป็นจำนวนสูงถึง 84,000 บาท ตามอำนาจมาตรา 80 ของกฎหมาย ซึ่งกำหนดโทษปรับรายวันไม่เกินวันละ 25,000 บาท หากผู้ประกอบการยังคงดำเนินกิจการทั้งที่มีคำสั่งให้หยุดเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตและก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อชุมชน การปรับครั้งนี้จึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ท้องถิ่น
จากกรณี พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยขายไก่ปิ้งในปากเกร็ดถูกเทศบาลเรียกเก็บค่าปรับสูง จนต้องเลิกขายหันไปขับไรเดอร์ ขณะที่ "ทนายไพศาล" ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ "เกินสัดส่วน" พร้อมแนะผู้ค้าที่ไม่มีเงินจ่ายไม่ต้องกังวล สามารถอุทธรณ์ หรือยื่นเพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครองได้ เพราะเชื่อว่าศาลจะเมตตา ด้านเทศบาลนครปากเกร็ดออกมาชี้แจงว่ายอดปรับ 159,000 บาท มาจาก 3 ฐานความผิด รวมการปรับรายวัน เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดกิจการ โดยยืนยันทำตามมติของคณะกรรมการจังหวัด และยินดีเปิดให้ไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกัน
ล่าสุด วันนี้ (22 ต.ค.) นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว แจกแจงถึงค่าปรับที่สูงถึงหลักแสนว่ามีค่าอะไรบ้างโดยทาง นายสนธิ ได้ระบุข้อความว่า
"พรบ.การสาธารณสุข 2535..ท้องถิ่นดำเนินการ..ไม่ทำเจอ157..กรณีขายไก่ปิ้ง..ปากเกร็ด.
1.กรณีตั้งร้านขายไก่ปิ้งโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอัน ตรายต่อสุขภาพจากท้องถิ่นก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อชาวบ้านข้างเคียงถูกเทศบาลปากเกร็ดเรียกเก็บเงินค่าปรับ 159,000 บาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน ฐานประกอบการสถานที่จำหน่าย หรือ สะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสา ธารณสุข พ.ศ. 2535 และยังฝ่าฝืนคำสั่งซ้ำ ดังนี้
1.1.จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 37,500 บาท
1.2.ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน 37,500 บาท และ
1.3.ถูกปรับรายวัน 84,000 บาท
2 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ผิดพ.ร.บ.สาธารณสุข ตามมาตรา38 มาตรา 72 และมาตรา80 กล่าวคือ
มาตรา 72 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา38 ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท
มาตรา 80 ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนัก งานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
มาตรา 45 กำหนดให้อำนาจเจ้าพนัก งานท้องถิ่นในการออกคำสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการแก้ไขปรับปรุง หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหากการกระทำนั้นมีสภาพเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานฯมีอำนาจสั่งให้หยุดดำเนินกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะแก้ ไขให้ปลอดภัยแล้ว
มาตรา52กำหนดให้ผู้เคยถูกลงโทษในความผิดเดียวกันนี้มาแล้ว แต่ยังคงกระ ทำผิดซ้ำอีก ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาหรือสั่งห้ามดำเนินกิจ การ
มาตรา65 ผู้ประกออบการมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ยังดำ เนินกิจการอยู่ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีโทษ"
“หากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเรื่องแล้ว ไม่ดำเนินการใดๆ ก็จะมีความผิด ตามมารตร 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย” นายสนธิกล่าว
เมื่อถามว่า กรณีเช่นนี้ ในภาพรวมจะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะยังมีคนยากจนที่ต้องทำมาหากิน ขายของปิ้งย่าง จำนวนมาก นายสนธิกล่าวว่า กรณี เป็นร้านค้าก็ต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การทำร้านปิ้งย่าง หรือแม้แต่ รถเข็นขายของปิ้งย่างนั้นจะต้องทำฮู้ดดูดควัน เพื่อให้ดูดควันขึ้นไปด้านบน ไม่ให้กระจายออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ ไม่ยาก และไม่ต้องใช้เงินเยอะ แต่ทุกคนต้องใส่ใจ ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เวลานี้ สภาอยู่ระหว่างพิจารณา พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา(ส.ส.) หากผ่าน ผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมายเช่นกรณีนี้ อาจจะต้องถูกปรับเป็นล้าน