เจ้าฟ้าทีปังกรฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุวรรณดาราราม

วันนี้ (22 ต.ค.68) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเสด็จถึงวัดสุวรรณดาราราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณวชิโรภาส ทศมินทราธิราชบพิตร พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา
เสร็จแล้ว นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม แล้วทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เสด็จไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ นายประพันธ์ เตรียมบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์
ในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราม ถวายพระพุทธสุวรรณวชิโรภาส ทศมินทราธิราชบพิตร (จำลอง) แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสร็จแล้ว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จไปยังพระวิหาร ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธวชิรญาณบพิตร ทรงกราบ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา