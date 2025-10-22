อีก 1 เคส สาวเกาหลีวัย 20 หลอกเพื่อนร่วมชาติทำงานแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา โชคดีหนีกลับได้ แจ้งตำรวจเอาผิด

อีก 1 เคส สาวเกาหลีวัย 20 ในจังหวัดเจจู หลอกเพื่อนร่วมชาติ ไปทำงานกับแก๊งคอลเซนเตอร์ในกัมพูชา โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง แต่กลับโดนกักขังข่มขู่ โชคดีหนีกลับประเทศได้ แจ้งตำรวจให้เอาผิด
อีกหนึ่งคดีการหลอกลวงคนเกาหลีใต้ให้ไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา สำนักข่าว Sisa Journal ของเกาหลีใต้ รายงานเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ว่า ท่ามกลางเหตุการณ์ที่ชาวเกาหลีตกเป็นเหยื่อการลักพาตัวและกักขังในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งในจังหวัดเชจู ในข้อหาหลอกลวงชายหนุ่มวัย 20 ปีให้เดินทางไปกัมพูชา โดยอ้างว่ามีงานรายได้สูงรออยู่
ตามรายงานของตำรวจเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สถานีตำรวจเชจูตะวันออกได้จับกุมหญิงวัย 20 ปี นามสมมติว่า “เอ” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ในพื้นที่เมืองเชจู ในข้อหาร่วมกันกักขังและข่มขู่ผู้อื่น
หญิงรายนี้ถูกกล่าวหาว่า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้หลอกชายหนุ่มชาวเชจูวัย 20 ปีอีกคน (นามสมมติ “บี”) ว่ามีงานระยะสั้นที่ให้รายได้สูง ก่อนส่งตัวเขาไปยังกัมพูชาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน
หลังเดินทางถึงกัมพูชา นายบีถูกกลุ่มคนที่รู้จักผ่านนางสาวเอ ยึดโทรศัพท์มือถือและสัมภาระทั้งหมด และถูกบังคับให้บอกเลขบัญชีธนาคาร รวมถึงถูกกักขังและข่มขู่ต่อเนื่อง โชคดีที่นายบีสามารถหลบหนีออกมาได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม และเดินทางกลับเชจูเพื่อแจ้งความต่อตำรวจ
ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่านางสาวเอ ซึ่งรู้จักกับนายบีมาก่อน อาจได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางจากขบวนการที่อยู่ในกัมพูชา เพื่อพานายบีเดินทางออกนอกประเทศ โดยนางสาวเอได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้