"วรภัค" รมช.คลัง โต้ถูกใส่ร้ายป้ายสี โยงแก๊งสแกมเมอร์ เตรียมแถลงชี้แจงบ่ายนี้ พร้อมดำเนินการทางกฎหมาย

"วรภัค" รมช.คลัง แถลงโต้! ยันไม่เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ชี้ถูกป้ายสีดิสเครดิตรัฐบาล พาดพิงภรรยารับสินบนคริปโตก็ไม่จริง ประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายเต็มที่ บ่ายนี้แจงทุกข้อเท็จจริงที่กระทรวงการคลัง
วันนี้ (22 ต.ค.) นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวใส่ร้ายป้ายสีว่าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับ "ขบวนการ scammers ข้ามชาติ" โดยระบุว่า จะมีการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการที่กระทรวงการคลังในช่วงบ่ายวันนี้
นายวรภัค ระบุว่า รัฐบาลมีเวลาในการทำงานน้อยมาก แต่พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ โดยเมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักแรกตามนโยบายเศรษฐกิจต่อรัฐสภาได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ตนเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา หลังเข้าร่วมประชุมประจำปีของธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในการขับเคลื่อนเรื่องงาน ทำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงส่วนตัวล่าช้าไปบ้าง
สำหรับประเด็นที่ถูกกล่าวหา นายวรภัคยืนยันว่า ตนไม่ได้อยู่ในกระบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ และกรณีล่าสุดที่มีการพาดพิงถึงภรรยาว่ารับสินบนเป็นคริปโตนั้น ก็ไม่เป็นความจริง โดยภรรยาไม่เคยเกี่ยวข้องหรือมีบัญชีคริปโตใดๆ ทั้งสิ้น การใส่ร้ายป้ายสีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ "ดิสเครดิตรัฐบาล" และมี "ขบวนการถ่วงความเจริญของประเทศชาติ" อยู่เบื้องหลัง
รมช.คลัง เผยว่า หลังจากที่นโยบายในเสาหลักแรกผ่าน ครม. แล้ว บ่ายวันนี้จะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงที่กระทรวงการคลัง และจะเริ่ม "ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่" โดยแสดงความเสียดายที่บางคนเป็นนักวิชาการอิสระที่เคยชื่นชม แต่ปัจจุบันมีอคติทางการเมือง
ในท้ายที่สุด นายวรภัคยังได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและทีมงานธนาคารกรุงไทย ที่ได้ทุ่มเทในการช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายโครงการ "คนละครึ่งพลัส" โดยระบุว่าได้รับทราบถึงความยากลำบากในการรองรับประชาชนที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือเพื่อยืนยันตัวตน เนื่องจากมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และจำรหัสไม่ได้เป็นจำนวนมาก หลังจากโครงการคนละครึ่งครั้งสุดท้ายสิ้นสุดไปตั้งแต่ปี 2565