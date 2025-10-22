"พ่อค้าปิ้งไก่" ช็อก โดนเทศบาลปากเกร็ดปรับ 1.5 แสนบาท อ้าง 3 ฐานความผิด "ทนายไพศาล" ชี้เกินสัดส่วน แนะคนไม่มีเงินจ่าย "อย่ากลัว" มีสิทธิ์สู้คดีและยื่นศาลปกครอง

กรณีพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยขายไก่ปิ้งในปากเกร็ดถูกเทศบาลเรียกเก็บค่าปรับสูง จนต้องเลิกขายหันไปขับไรเดอร์ ขณะที่ "ทนายไพศาล" ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ "เกินสัดส่วน" พร้อมแนะผู้ค้าที่ไม่มีเงินจ่ายไม่ต้องกังวล สามารถ อุทธรณ์ หรือยื่นเพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครองได้ เพราะเชื่อว่าศาลจะเมตตา ด้านเทศบาลนครปากเกร็ดออกมาชี้แจงว่า ยอดปรับ 159,000 บาท มาจาก 3 ฐานความผิด รวมการปรับรายวัน เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดกิจการ โดยยืนยันทำตามมติของคณะกรรมการจังหวัด และ ยินดีเปิดให้ไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออกร่วมกัน
จากกรณี พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยขายไก่ปิ้งในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ต่างตกตะลึงหลังได้รับหนังสือจากเทศบาลให้ไปชำระค่าปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยบางรายถูกเรียกเก็บค่าปรับสูงถึง 90,000–150,000 บาท
โดยฝั่งร้านค้าเผยว่าใช้พื้นที่หน้าบ้านล้างภาชนะและแช่เนื้อที่เตรียมขายเท่านั้น รายได้ต่อวันเพียง 300–500 บาท และต้องหยุดขายไปหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินให้ปรับปรุงตามระเบียบหลายอย่าง ทั้งติดถังดักไขมัน ซึ่งตนก็ได้ติดตั้งแล้ว แต่จะเพิ่มให้ตนต้องสั่งซื้อตู้แช่อาหารแบบเป็นชั้นวาง กับถังดับเพลิง รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อีก แต่ตนไม่มีทุนมากพอ เป็นแค่พ่อค้าขายไก่ปิ้งหมูปิ้งเสียบไม้ เหลือกำไรวันละไม่กี่บาท ตนจึงหยุดขายไปแล้วหันไปเป็นไรเดอร์วิ่งรับส่งอาหารแทน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ต.ค. เพจ "ทนายไพศาลช่วยด้วย" ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าว โดย "ทนายไพศาล" แสดงความเห็นต่อกรณีนี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่อาจใช้การบังคับใช้กฎหมายที่ "เกินสัดส่วน" และขอให้ข้าราชการ คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ และ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนผู้ทำมาหากินสุจริต
เจ้าตัวเสนอแนะว่า การใช้กฎหมายต้องให้ ความเป็นธรรม และหากผู้ค้ามีการกระทำผิด สร้างความเดือดร้อน หรือมีการสะสมอาหาร เจ้าหน้าที่ ควรจะเดินไปเตือน ผู้ค้าก่อนที่จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราที่สูง พร้อมแสดงความกังวลว่า การปรับคนทำมาหากินสุจริตอย่างหนัก อาจเป็นเหตุให้ประชาชนหันไป เป็นโจร หรือไม่
นอกจากนี้เจ้าตัวยังแนะนำว่า ผู้ค้าที่ถูกปรับและ ไม่มีเงินจ่าย ค่าปรับภายใน 30 วัน ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัว หรือต้องรีบจ่ายทันที เนื่องจากมีขั้นตอนทางกฎหมายรองรับ
1.เทศบาลจะต้องไป ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
2.เมื่อเรื่องถูกส่งฟ้องต่อ ศาล ศาลจะพิจารณาจาก ข้อเท็จจริง ความจำเป็น และเหตุผลต่าง ๆ โดยเชื่อว่า "ศาลท่านเมตตาอยู่แล้ว" นอกจากนี้ ผู้ค้ามีสิทธิ ขอทนายความได้ ในกระบวนการยุติธรรม
3.หากผู้ค้า ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ปรับ สามารถยื่นคำขอ เพิกถอนคำสั่ง ต่อ ศาลปกครอง ได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
สุดท้าย "ทนายไพศาล" เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐหันไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับประเด็นที่มีความสำคัญและสร้างความเสียหายในวงกว้างมากกว่า เช่น การบังคับใช้กฎหมายกับ พวกนักการเมือง การช่วยกัน ปราบปรามสแกมเมอร์ (Scammers) และการจัดการกับ รถที่จอดข้างถนนเต็มไปหมด ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหารถติด
ทั้งนี้ พ่อค้าปิ้งไก่และข้าวโพดที่ประสบปัญหา สามารถขอรับ คำปรึกษาจากคุณไพศาลได้ฟรี
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่านางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ได้ออกมาชี้แจงถึงที่มาของค่าปรับดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการระดับจังหวัดนนทบุรี
นางปริญดา เปิดเผยว่า กรณีของผู้ประกอบการรายนี้ มีความผิดรวม 3 ฐาน ซึ่งทำให้ยอดรวมค่าปรับสูงถึง 159,000 บาท ดังนี้
ฐานที่ 1: ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต (ผิด พ.ร.บ. สาธารณสุข มาตรา 38 และ 72) ปรับ 37,500 บาท
ฐานที่ 2: ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่แจ้งให้หยุดประกอบกิจการ ปรับ 37,500 บาท
ฐานที่ 3: ยังคงดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและฝ่าฝืนคำสั่ง ทำให้ถูก ปรับรายวัน วันละ 3,000 บาท รวมเป็นเวลา 28 วัน คิดเป็น 84,000 บาท
รองปลัดเทศบาลฯ ย้ำว่า ยอดปรับทั้งหมดเป็นไปตามมติของคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่พิจารณาจากความรุนแรงและผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพและสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่น โดยเทศบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าปรับขอความเห็นใจ ยันทำตามหน้าที่-เปิดช่องอุทธรณ์/ไกล่เกลี่ย
นางปริญดากล่าวว่า เทศบาลเข้าใจและไม่สบายใจกับความเดือดร้อนทางการเงินของประชาชน แต่ในฐานะข้าราชการ เมื่อมีผู้ร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญเข้ามา เทศบาลก็ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่"เทศบาลถือเป็นคนกลางระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้อง การส่งหนังสือแจ้งปรับมีการแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ สามารถอุทธรณ์ได้ หากไม่เห็นด้วย"
นางปริญดากล่าวพร้อมกันนี้ เทศบาลยังเปิดโอกาสให้มีการ ไกล่เกลี่ย โดยเผยว่า จากกรณีร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญกว่า 500 ราย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สามารถไกล่เกลี่ยให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบได้ถึง 485 ราย โดยกรณีที่ต้องถูกปรับสูงในลักษณะนี้เพิ่งเกิดขึ้นเพียง 6 รายแรก เท่านั้น และยืนยันว่า ยินดีที่จะไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยไม่ต้องการมีปัญหากับประชาชน