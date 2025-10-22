มีดพับถูกยึดที่ “สุวรรณภูมิ” โผล่ขายออนไลน์! ผู้เสียหายร้อง ป.ป.ท. ชี้อาจมีทุจริตใน AOT

สาวรายหนึ่งโพสต์ร้องเรียน พบมีดพับที่ถูกยึดที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ 25 ส.ค. ถูกนำมาประกาศขายในกลุ่มออนไลน์ สงสัยอาจมีการทุจริตภายใน AOT ด้านผู้เสียหายแจ้งเรื่องไปยัง ป.ป.ท.แล้ว ชี้ไม่ต้องการมีดคืน แต่ต้องการความจริงว่าของกลางหลุดออกมาได้อย่างไร เชื่อของมีมูลค่าอื่นถูกยึดก็ไม่ควรถูกนำออกมาขายต่อเช่นกัน พร้อมยืนยันมีหลักฐานครบ เตรียมดำเนินคดีจนถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความร้องเรียนหลังพบมีดพับของตนที่ถูกยึดที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ถูกนำมาประกาศขายในกลุ่มออนไลน์ ชี้อาจมีการทุจริตภายใน AOT ล่าสุดผู้โพสต์ได้แจ้งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้โพสต์ต้องการให้เรื่องนี้ดำเนินไปจนถึงที่สุด เพราะเชื่อว่าของมีมูลค่าอื่นๆ ที่ถูกยึดก็ไม่ควรถูกนำออกมาขายต่อเช่นกัน และมีหลักฐานแชตและภาพจากโพสต์พร้อมยืนยันทั้งหมด ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“🔍 เรื่องมีดพับที่ถูกยึดจากสนามบิน กลับมาโผล่ขายในกลุ่มออนไลน์
เหตุเกิดเมื่อคืนนี้ค่ะ - เราเจอโพสต์ในกลุ่ม Leatherman Thailand Club (เลเทอร์แมน ไทยแลนด์ คลับ) มีคนเอามีดพับของเรามาขาย ซึ่งเป็นมีดที่ถูกยึดที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา
โพสต์นั้นปิดการขายไปแล้ว เพราะมีคนซื้อไปแล้ว แต่เราทักไปแจ้งว่า “มีดนั้นเป็นของเรา” และขอให้ผู้ขายติดต่อกลับ เพราะอยากรู้ว่าของชิ้นนี้หลุดออกมาจากสนามบินได้อย่างไร
ผู้ขายตอบว่า “ให้โอนเงินมาก่อน ถึงจะส่งของให้” และหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายถึงที่มาของมีด จนเราต้องบอกไปว่ามีดชิ้นนี้ถือเป็นของกลางที่ออกมาผิดกฎหมาย และน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในระบบของ AOT (การท่าอากาศยานไทย)
หลังจากนั้น ผู้ขายได้ลบโพสต์และลบข้อความแชททั้งหมดออก คาดว่าน่าจะรู้ตัวว่ามีปัญหาแน่ แต่ต่อมาก็กลับมาคุยอีกครั้ง บอกว่า “ตกใจเลยลบทุกอย่าง” - ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ดูดีขึ้นเลย
ตอนนี้เราไม่ได้ต้องการมีดคืนแล้ว แต่อยากได้ความจริงว่า “ของกลางจากสนามบินออกมาขายนอกได้อย่างไร” และอยากรู้ว่าเป็นเพราะ การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่
เราได้โทรแจ้งไปยัง AOT แล้ว ทางนั้นแนะนำให้ติดต่อสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) วันนี้เราได้แจ้งเรื่องกับทาง ป.ป.ท.เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้รอความคืบหน้าภายใน 1-2 สัปดาห์ หากเรื่องเงียบ ให้โทร.ติดตามได้ เราอยากให้เรื่องนี้ดำเนินไปจนถึงที่สุด เพราะเชื่อว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่เคยถูกยึดของมีมูลค่าที่สนามบิน - ไม่ว่าจะเป็นมีดพับ ของสะสม หรือแม้แต่น้ำหอมราคาแพง ของเหล่านั้นไม่ควรถูกนำออกมาขายต่อ หรือ “หลุด” ออกไปอยู่ในตลาดมือสองได้แบบนี้
หากใครสนใจ หรือต้องการช่วยให้เรื่องนี้เดินหน้าเร็วขึ้น สามารถทักมาได้เลยนะคะ เรามีหลักฐานแชตและภาพจากโพสต์ พร้อมให้ยืนยันได้ทั้งหมด
**ฝากแชร์โพสต์นี้ หรือให้คำแนะนำเราหน่อยค่ะ