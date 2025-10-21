FURFUNNY FACTORY ฉลองครบรอบ 10 ปี ขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เจาะกลุ่มบริษัทอินทีเรียชั้นนำทั่วประเทศ

บริษัท เฟอร์ฟันนี่ จำกัด บริหารงานโดย คุณวิวัฒน์ เวียงสงค์ ผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน และผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ฉลองครบรอบก้าวสู่ปีที่ 10 พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับประเทศ เพื่อรองรับงานผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินให้กับบริษัทอินทีเรียชั้นนำ โดยถือโอกาสฤกษ์ดีปีมังกร 2024 เปิดตัวบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท เอฟเอ็นเดคคอร์ ดีไซน์ จำกัด” เพื่อให้บริการด้านการออกแบบ ตกแต่งภายในโดยตรง และแยกส่วนงานอย่างชัดเจน
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท เฟอร์ฟันนี่ จำกัด ถือได้ว่าเป็นผู้นำในการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่อัปเกรดให้สามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ภายหลัง จากการออกแบบโดยมัณฑนากรที่ถูกฝึกมาพิเศษโดยเฉพาะ ได้นำระบบซอฟท์แวร์มาช่วยในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่าย นับเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการออกแบบตกแต่งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด ออฟฟิศ รวมถึงโครงการต่าง ๆ มาแล้วกว่า 800 โครงการ และคลิปรีวิวอีกมากมายในรายการ พาไปบิ้ว ทางบริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินคุณภาพสูง ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ภายใต้คอนเซปต์ “เติมความสุข ให้บ้านของคุณ By FNDecor design” ที่คำนึงถึงความสุขของเจ้าของบ้านได้ทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ รวมถึงความสวยงาม ความสะดวกสบาย และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก อีกทั้งเจ้าของบ้านยังได้เข้าอยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็ว บ้านไม่เกิดความชำรุดหรือเสียหายระหว่างการติดตั้ง สามารถลดฝุ่น ลดเสียงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่เพื่อนบ้านอีกด้วย และยังสามารถปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์น คลาสสิก มินิมอล ลักชัวรี่ ฯลฯ
จุดเด่นอีกข้อคือ การให้บริการแบบ One Stop Service ที่สามารถทำได้ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และติดตั้ง โดยมีทีม Interior ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบให้ลงตัว มีทีม Inspector ที่ชำนาญในการวัดพื้นที่ ให้คำปรึกษาและประเมินราคาเบื้องต้นให้ฟรีที่หน้างาน สำหรับปีนี้บริษัท เฟอร์ฟันนี่ ได้ขยายโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เพื่อให้ตอบโจทย์การให้บริการแก่อินทีเรียผู้ออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินชั้นนำทั่วประเทศให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง พร้อมด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำ ทันสมัย เทคโนโลยีล่าสุดจากต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการผลิต อัปเกรดเครื่องจักรให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมเพิ่มจำนวนทีมงานติดตั้งที่มากขึ้น ทำให้สามารถทั้งผลิตและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากให้จบงานได้ไว ส่งมอบงานตรงเวลา คุ้มค่าทุกตารางเมตร ซึ่งถูกใจเจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก
สำหรับผู้ที่สนใจ กำลังมองหาบริษัทอินทีเรีย (FNDecor Design) หรือโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน (Furfunny Factory) ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี เราพร้อมเนรมิตบ้านสวยให้ตรงใจคุณ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-106-953 / 065-554-1462 / 065-554-1562 / 065-554-1989 หรือ https://www.facebook.com/fndecor