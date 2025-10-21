xs
“Orient Star The Moon Charisma” สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดวงจันทร์และดวงดาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากซ้าย: คุณมิ้นท์ อรชพร ชลาดล, คุณวราภรณ์ ตันติวงษากิจ, คุณคม สัจจวโรดม, คุณยุทธพล ตันติวงษากิจ, คุณศิริพร ลิจุติภูมิ, คุณเป๋า วฤธ หงสนันทน์, คุณเอิร์ธลี ภูมิวรัชญ์ กมนมาศ, คุณไบร์ท ธนพล อภิสุทธิไมตรี
แบรนด์นาฬิกาโอเรียนท์ สตาร์ (ORIENT STAR) ได้จัดงานเปิดตัวเรือนเวลาคอลเลคชั่นคลาสสิก M45 ใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Moon Phase Mechanical ถึง 2 คอลเลคชั่นด้วยกันโดยใช้ชื่องานว่า “Orient Star The Moon Charisma” หรือมนต์เสน่ห์แห่งดวงจันทร์และดวงดาว ซึ่งถือเป็น Exclusive Timepiece และเป็นการเปิด Pop Up Orient Star ครั้งแรกในประเทศไทยภายในงาน Central International Watch Fair 2025 ณ บริเวณโซนนาฬิกา ชั้น 2 


โดยจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงคือคุณยุทธพล ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการ ยูไนเต็ดกรุงทองเทรดดิ้ง (UKT) ผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาโอเรียนท์ สตาร์ แต่ผู้เดียวในประเทศไทย และคุณคม สัจจวโรดม ผู้จัดการแบรนด์โอเรียนท์ สตาร์ กับคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานได้ให้การต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานยังได้รับเกียรติจาก คุณมิ้นท์ อรชพร ชลาดล ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี มาเป็นพิธีกรในงาน 

โดยมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างคุณเป๋า วฤธ หงสนันทน์ เซเลบริตี้หนุ่มหล่อนักธุรกิจรุ่นใหม่มาร่วมพูดคุยถึงความชื่นชอบในแบรนด์โอเรียนท์ สตาร์ อีกด้วย ในส่วนคอลเลคชั่นเรือธงอย่าง Orient Star M45 F8 Mechanical Moon Phase Hand Winding ที่ถือว่าเป็นนาฬิการุ่นใหม่จะมีด้วยกัน 2 รุ่นคือ แบบรุ่นธรรมดาและรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ขนาด 39.5 มม. กลไกฟังก์ชั่น Moon Phase พร้อมฟังก์ชั่นบอกพลังงานสำรองและแสดงช่วงเวลาข้างขึ้น-ข้างแรม เครื่องรุ่นใหม่ In-House Caliber F8A62 ที่มีสำรองพลังงานนานถึง 70 ชั่วโมง โดยในรุ่นธรรมดาจะมีหน้าปัดสีขาว และรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นหน้าปัดสีเทาแบบไล่เฉดจะผลิตเพียง 140 เรือนเท่านั้น และอีกหนึ่งคอลเลคชั่นเด่นที่เปิดตัวในงานนี้คือ Orient Star ตัวโมเดลใหม่
ภายใต้ M Collection อย่างซีรีส์ M45 F7 Mechanical Moon Phase ทั้ง 3 รุ่น จะมีแบบรุ่นธรรมดาหน้าปัดสีขาวกับสีน้ำเงินเข้ม และรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นหน้าปัดสีฟ้าสดใสที่ผลิตเพียง 190 เรือนเท่านั้น โดยจะแสดงกลไก Moon Phase และหน้าต่างแบบเซมิสเกเลตันที่เผยให้เห็นกลไกเครื่อง in-house Automatic Caliber F7M42 ที่สำรองพลังงานได้สูงสุดถึง 50 ชั่วโมง 

โดย Orient Star Mechanical Moon Phase ทุกรุ่นที่เปิดตัวพร้อมจำหน่ายแล้วที่ Pop Up Orient Star ภายในงาน Central International Watch Fair 2025 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2568 เท่านั้น อีกเรื่องที่สำคัญคือการครบรอบ 75 ปีของแบรนด์โอเรียนท์ สตาร์ ในปี 2026 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเชื่อได้ว่าโอกาสสำคัญแบบนี้ทางแบรนด์คงจะต้องมีเรื่องตื่นเต้นให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอน บรรดาสาวกดวงดาวทุกคนจึงไม่ควรพลาดงานนี้! 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-255-8822
ORIENT STAR Website: https://orientwatch-th.com/
Facebook ORIENT STAR https://www.facebook.com/orientstarwatch.th











