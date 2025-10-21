“Orient Star The Moon Charisma” สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดวงจันทร์และดวงดาว

แบรนด์นาฬิกาโอเรียนท์ สตาร์ (ORIENT STAR) ได้จัดงานเปิดตัวเรือนเวลาคอลเลคชั่นคลาสสิก M45 ใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Moon Phase Mechanical ถึง 2 คอลเลคชั่นด้วยกันโดยใช้ชื่องานว่า “Orient Star The Moon Charisma” หรือมนต์เสน่ห์แห่งดวงจันทร์และดวงดาว ซึ่งถือเป็น Exclusive Timepiece และเป็นการเปิด Pop Up Orient Star ครั้งแรกในประเทศไทยภายในงาน Central International Watch Fair 2025 ณ บริเวณโซนนาฬิกา ชั้น 2
โดยจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงคือคุณยุทธพล ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการ ยูไนเต็ดกรุงทองเทรดดิ้ง (UKT) ผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาโอเรียนท์ สตาร์ แต่ผู้เดียวในประเทศไทย และคุณคม สัจจวโรดม ผู้จัดการแบรนด์โอเรียนท์ สตาร์ กับคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานได้ให้การต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานยังได้รับเกียรติจาก คุณมิ้นท์ อรชพร ชลาดล ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี มาเป็นพิธีกรในงาน
โดยมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างคุณเป๋า วฤธ หงสนันทน์ เซเลบริตี้หนุ่มหล่อนักธุรกิจรุ่นใหม่มาร่วมพูดคุยถึงความชื่นชอบในแบรนด์โอเรียนท์ สตาร์ อีกด้วย ในส่วนคอลเลคชั่นเรือธงอย่าง Orient Star M45 F8 Mechanical Moon Phase Hand Winding ที่ถือว่าเป็นนาฬิการุ่นใหม่จะมีด้วยกัน 2 รุ่นคือ แบบรุ่นธรรมดาและรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ขนาด 39.5 มม. กลไกฟังก์ชั่น Moon Phase พร้อมฟังก์ชั่นบอกพลังงานสำรองและแสดงช่วงเวลาข้างขึ้น-ข้างแรม เครื่องรุ่นใหม่ In-House Caliber F8A62 ที่มีสำรองพลังงานนานถึง 70 ชั่วโมง โดยในรุ่นธรรมดาจะมีหน้าปัดสีขาว และรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นหน้าปัดสีเทาแบบไล่เฉดจะผลิตเพียง 140 เรือนเท่านั้น และอีกหนึ่งคอลเลคชั่นเด่นที่เปิดตัวในงานนี้คือ Orient Star ตัวโมเดลใหม่
ภายใต้ M Collection อย่างซีรีส์ M45 F7 Mechanical Moon Phase ทั้ง 3 รุ่น จะมีแบบรุ่นธรรมดาหน้าปัดสีขาวกับสีน้ำเงินเข้ม และรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นหน้าปัดสีฟ้าสดใสที่ผลิตเพียง 190 เรือนเท่านั้น โดยจะแสดงกลไก Moon Phase และหน้าต่างแบบเซมิสเกเลตันที่เผยให้เห็นกลไกเครื่อง in-house Automatic Caliber F7M42 ที่สำรองพลังงานได้สูงสุดถึง 50 ชั่วโมง
โดย Orient Star Mechanical Moon Phase ทุกรุ่นที่เปิดตัวพร้อมจำหน่ายแล้วที่ Pop Up Orient Star ภายในงาน Central International Watch Fair 2025 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2568 เท่านั้น อีกเรื่องที่สำคัญคือการครบรอบ 75 ปีของแบรนด์โอเรียนท์ สตาร์ ในปี 2026 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเชื่อได้ว่าโอกาสสำคัญแบบนี้ทางแบรนด์คงจะต้องมีเรื่องตื่นเต้นให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอน บรรดาสาวกดวงดาวทุกคนจึงไม่ควรพลาดงานนี้!
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-255-8822
ORIENT STAR Website: https://orientwatch-th.com/
Facebook ORIENT STAR https://www.facebook.com/orientstarwatch.th