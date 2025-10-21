สุดฮา!! ลูกชายสอนแม่ตอบคำถาม ตม. ชาวเน็ตลุ้นหนักถามแม่จะผ่านด่านไหม?

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปขณะลูกชายสอนแม่ตอบคำถามตม.ขณะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ได้คำถามสุดฮาจนชาวเน็ตถามเข้าประเทศได้ไหม
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. สมาชิก TikTok ชื่อว่า “@wonderpol.30" ได้โพสต์คลิปวิดีโอแม่ลูกคู่หนึ่งขณะลูกชายพาแม่เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมสอนให้ตอบคำถาม ตม.ในสนามบิน แต่เกิดเรื่องราวสุดฮา เมื่อลองซ้อมตั้งคำถามว่า Why you come here? แต่ลูกชายสอนให้ตอบกลับว่า I give fun for boy everybody. แปลได้ในทำนองว่า มาให้ความสนุกผู้ชายทุกคน และอีกหนึ่งคำถามว่า How long you stay in here? และให้ตอบว่า Not go back to Bangkok. แปลได้ว่า จะไม่เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ต่อมา มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถามว่าแม่สามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้ไหม เช่น แม่จะผ่าน ตม. ใช่มั้ย , ทริปฝากแม่ไว้กับ ตม. , แม่ผ่าน ตม. 100% แต่ลูกติด ตม. , เราใช้วิธีเข้าตม.ก่อน แล้วก็บอกตม.ว่า 2 คนข้างหลังคือพ่อแม่ฉัน พ่อแม่เราผ่านฉลุยเลยค่ะ
