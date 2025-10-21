CICOT จับมือ Worldex ยกระดับไทยสู่ ‘ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลโลก’ ผ่านงาน Grand Halal Bangkok 2026

วันนี้ (21 ต.ค.) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) ร่วมกับ บริษัท Worldex G.E.C. Co.,Ltd ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดงาน “Grand Halal Bangkok 2026” ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจฮาลาลโลก (The Global Halal Economy) ภายใต้แนวคิด “Purity Way of Life” พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารจากทั้งสององค์กร แขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) กล่าวว่า ปัจจุบันมีสินค้าฮาลาลมากกว่า 2 แสนผลิตภัณฑ์ มีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดังนั้น เพื่อให้ขีดความสามารถการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของไทย
ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรด้านมาตรฐานฮาลาลในหลายประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย กลุ่มประเทศ OIC และประเทศตุรกี (สถาบันรับรองฮาลาลแห่งประเทศตุรกี (Helal Akreditasyon Kurumu หรือ HAK) อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อสร้างให้ประเทศเหล่านี้รับรองตามฮาลาลของไทยซึ่งจะทำให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางไม่ต้องตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลซ้ำ เป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มโอกาสทางการค้า
“คณะกรรมการอิสลามฯ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานฮาลาลของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และงาน Grand Halal Bangkok 2026 จะเป็นเวทีที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในทุกมิติของเศรษฐกิจฮาลาล ทั้งอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์ และการเงินฮาลาล”
ในขณะที่ นายนิคม เลิศมัลลิกาพร ประธานบริหาร บริษัท Worldex G.E.C. Co.,Ltd. กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้เติบโตในระดับสากลและยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจจากทั่วโลก” การจัดงาน Grand Halal Bangkok 2026 PURITY WAY OF LIFE จะทำให้ประเทศไทยได้แสดงบทบาทการเป็นแหล่งของสินค้าและวัตถุดิบที่ฮาลาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือการรับรองมาตรฐานฮาลาลกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ว่าที่ร้อยตรี เนติพล สกุลชาห์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรที่ออกใบรับรองฮาลาลทั่วโลกกว่า 58 องค์กร จาก 48-50 ประเทศได้ร่วมลงนามกับคณะกรรมการกลางอิสลามฯ เพื่อยอมรับใบรับรองฮาลาลซึ่งกันและกันเพื่อให้การตรวจสอบทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวดเร็วสามารถลดขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำที่ปลายทางได้ ซึ่งจะเป็นบทบาทหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ไทยเพิ่มศักยภาพการเป็นครัวโลกในบริบทขีดความสามารถการส่งออกสินค้าฮาลาล
บทบาทประเทศไทยในฐานะ “สะพานเศรษฐกิจฮาลาล” งาน Grand Halal Bangkok 2026 จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand as the Halal Hub of ASEAN ภายในงานจะมีโซนนิทรรศการต่างๆ เช่น “Halal OEM, ODM, Halal Precess Food, Halal Cosmetics, Halal Medicine” ตอบโจทย์การผลิตสินค้าฮาลาลที่โปร่งใสและยั่งยืน การจัดงาน Grand Halal Bangkok 2026 ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การใช้ “Halal Soft Power” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลระดับโลก โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดโลกและสร้างโอกาสการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศมุสลิมกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยงานนี้เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลเพียงงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการร่วมจัดอย่างเป็นทางการกับ CICOT ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลแห่งอาเซียน
เกี่ยวกับ Halal Economy:
บริบทเศรษฐกิจฮาลาลโลก (Global Halal Economy Outlook) ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าและความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจฮาลาลกลับเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพสูง ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า
ปี 2567 มีประชากรมุสลิมทั่วโลกกว่า 1,907 ล้านคน หรือ 23.5% ของประชากรโลก
ปี 2593 คาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 2,761 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงมาก
มูลค่าตลาดอาหารฮาลาลทั่วโลกในปี 2568 คาดว่าจะสูงกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มแตะระดับ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เสียงสะท้อนจากองค์กรฮาลาลทั่วโลก
ภายหลังกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ Mutual Recognition Agreement (MRA) ระหว่างหน่วยงานออกใบรับรองฮาลาลจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก (รวม 120 องค์กร) ผู้แทนองค์กรต่างประเทศได้ให้มุมมองต่อเศรษฐกิจฮาลาลโลกไว้อย่างน่าสนใจ:
Nadia El-Mouelly ผู้อำนวยการ Halal Certification Authority Australia กล่าวว่า
“เศรษฐกิจฮาลาลในออสเตรเลียเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น TikTok และ Instagram ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ฮาลาลไม่ใช่เพียงเรื่องศาสนา แต่คือความสะอาดและความปลอดภัยของสินค้า”
Abdul Ghani Jamali ผู้อำนวยการด้านกฎระเบียบ Halal Food Standards Alliance of America กล่าวว่า
“เศรษฐกิจฮาลาลในสหรัฐฯ เติบโตเท่าตัวทุกปี เพราะความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการขอรับรองฮาลาลไม่ได้สูง เนื่องจากเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร”
Nizar El Ghandour, Fambras Halal จากบราซิล กล่าวว่า
“ฮาลาลคือหัวใจของการส่งออกบราซิล โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และไก่ ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ขายได้ทั้งในตลาดมุสลิมและตลาดทั่วไป”
Dr. Basma Farrag, ผู้จัดการทั่วไป World Halal Authority (WHA) จากอิตาลี กล่าวเสริมว่า
“ในยุโรปมีความต้องการสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอิตาลีที่ไม่เพียงแค่อาหาร แต่ยังรวมถึงแฟชั่นและเครื่องสำอาง”
Moulana Abdul Wahab Wookay, CEO National Independent Halaal Trust จากแอฟริกาใต้ กล่าวว่า
“เศรษฐกิจฮาลาลในอนาคตจะไม่จำกัดแค่สินค้าอาหาร แต่จะขยายไปถึงการสร้างนิเวศฮาลาลครบวงจร ทั้งการจ้างงาน การเงิน การท่องเที่ยว และบริการต่างๆ”
รายละเอียดการจัดงาน Grand Halal Bangkok 2026
วันที่จัดงาน: 15-17 กรกฎาคม 2569
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ผู้เข้าร่วม: ผู้แสดงสินค้าฮาลาลจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
กิจกรรมเด่น: Business Matching, เวทีสัมมนาฮาลาลนานาชาติ, นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล
งานนี้เป็น งานแสดงสินค้าฮาลาลเพียงงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการร่วมจัดอย่างเป็นทางการกับ CICOT
ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลแห่งอาเซียน