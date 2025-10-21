คนละครึ่งพลัสทำวุ่น! 2 ป้าใจสู้ชวดคิวแรกเพราะขึ้นบันไดเลื่อนผิดฝั่ง สุดท้าย รปภ.ต้องช่วย

ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปเห็นใจหญิง 2 คน ขณะเดินขึ้นบันไดเลื่อนผิดฝั่งภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช จนทำให้อดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเป็นคิวแรก
หลังจากเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเป็นวันแรก ทำให้หน้าธนาคารกรุงไทยหลายสาขาเต็มไปด้วยผู้คนยืนรอแถวจนล้นออกมา
ล่าสุดวันนี้ (21 ต.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ปุ้ย ค่ะ" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นหญิงวัยกลางคน 2 คนกำลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อไปรับบัตรคิวลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาห้างสรรพสินค้าดังกล่าว
โดยทั้งคู่ไปเดินขึ้นบันไดเลื่อนลง และพยายามเดินขึ้นบันไดเลื่อนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงชั้น 2 สุดท้ายเจ้าหน้าที่ รปภ.ของห้างฯ ได้รีบมาแจ้งให้ทราบว่าขึ้นบันไดเลื่อนผิด กระทั่งทั้งคู่ชวดคิวแรกของการลงทะเบียน
อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดแชร์กว่า 18,000 ครั้ง มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น คิวแรก สู่คิวที่ร้อย, คือเดินแบบไม่หยุดด้วยนะ นุ้ยขอโทษที่นุ้ยหัวเราะ, เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นคนละครึ่ง
นอกจากนี้ มีหลายคนได้ตั้งข้อสงสัยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งพลัส" เผยว่า หลักๆ แล้วจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคารสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ที่เคยใช้สิทธิโครงการของรัฐมาก่อนหรือมีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว สาเหตุที่บางคนอาจต้องไปธนาคารกรุงไทย คือการยืนยันตัวตน (Authentication) สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐและไม่เคยเปิดใช้งานG-Wallet หรือสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตังไม่สำเร็จ อาจจำเป็นต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยที่มีบริการยืนยันตัวตน เพื่อให้สามารถใช้งาน G-Wallet และรับสิทธิได้