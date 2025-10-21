﻿“บิ๊กกุ้ง” ล้่นทหารไทยยึดได้ตรงไหนอยู่ตรงนั้น ใครสั่งถอยรับผิดชอบเอง วอนเข้าใจ “แม่ทัพเติ่ง” พูดไม่ค่อยเก่งเพิ่งทำงานไม่ถึงเดือน

“บิ๊กกุ้ง” ล้่นทหารไทยอยู่ประจำจุดที่ยึดได้ ใครสั่งให้ถอยรับผิดชอบเอง ชี้สถานการณ์ยังตึง คุย RBC ไปก็ไร้ผล วอนเข้าใจ “แม่ทัพเติ่ง” พูดไม่ค่อยเก่ง ทำงานยังไม่ถึงเดือน
วันที่ 21 ต.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พลโท บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์กรณี พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนที่มีความคาดหวังในการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ตนได้บอก พลโท วีระยุทธตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ เพราะบางครั้งประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวของแม่ทัพคนก่อนมาระยะหนึ่ง แต่พอมีแม่ทัพคนใหม่ที่พูดไม่เก่ง ซึ่งตัวท่านเองก็รู้ตัวดี แต่ยืนยันได้ว่า พลโท วีระยุทธทำงานรู้ทั้งหมด อยู่กับตนมาตลอดในช่วงที่สู้รบ ก็ทำงานอยู่แนวหน้าด้วยกัน แต่พวกเราไม่ค่อยจะเห็น พลโท วีระยุทธ มีแต่ตนออกสื่อเท่านั้น จึงต้องให้เวลาทำงาน เพราะท่านเพิ่งมาได้ไม่ถึง 1 เดือน บางครั้งคำพูดของ พลโท วีระยุทธอาจจะอธิบายภาพกว้างทำให้ประชาชนตีความและคิดไปอีกแบบ ซึ่งปัจจุบันท่านพยายามลงพื้นที่ตลอด และตนได้ให้กำลังใจไป แต่ปัญหาบางอย่างก็ต้องรอฟังนโยบายจากหน่วยเหนือด้วย ไม่ใช่ว่าทำเองคนเดียว เพราะเป็นผลกระทบด้านความมั่นคง สังคม การเมือง เศรษฐกิจ มันไม่ใช่แค่การทหาร
ส่วนที่เมื่อวานนี้ พลโท บุญสินแสดงความเห็นไม่ด้วยอยากให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC นั้น พลโท บุญสินระบุว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย-กัมพูชา หรือ RBC ที่ผ่านมา ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ที่แม่ทัพยังไม่ไปประชุม เพราะสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ คุยกันไปก็ไม่มีผลอะไร แต่การประชุม JBC เป็นเรื่องของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ มีคณะอนุกรรมการปักปันเขตแดน กรมแผนที่ทหาร ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศคงจะมีแนวทางที่จะไปคุยให้ชัดเจน จึงผลักดันให้มีการประชุม แต่ในส่วน RBC ตนมองว่าหากสถานการณ์ยังตึงอยู่แบบนี้ คุยไปก็ไม่มีผลอะไร ต้องรอนโยบายผู้ใหญ่มือหนึ่งของกัมพูชาก่อน
ส่วน 4 ข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ พลโท บุญสินกล่าวว่า ตนไม่มีความเห็นอะไร คงจะเป็น 4 ข้อ แต่อยากให้ผู้นำกัมพูชามีความจริงใจมากกว่า
เมื่อถามว่าอยากให้กัมพูชาถอนฟ้องเรื่องเคลม 3 ปราสาท 1 พื้นที่ ออกจากศาลโลกหรือไม่ พลโท บุญสินกล่าวว่า เป็นแนวทางที่จะคุยอยู่แล้ว เพราะเรื่อง 3 ปราสาท 1 พื้นที่ ที่กัมพูชาอ้างเรื่องพวกนี้ถึงทำให้รบกัน เราอยู่มานานแล้ว วันดีคืนดีก็มาบอกว่าเป็นของกัมพูชา ยกกำลังมาก่อเหตุ เป็นเรื่องราวสตอรีที่เด็กอมมือก็ยังรู้
“คุณต้องการให้เรารบ แล้วก็บอกว่าเรารังแก แล้วก็เอาเรื่อง 3 ปราสาทขึ้นสู่ศาลโลก แต่เรารู้ทันเพราะเราไม่รับศาลโลก กัมพูชาจึงยื่นไม่ได้ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ ต่อไปก็ต้องดูว่าจะเป็นเกมอย่างไร หากจะกลับไปดีกันก็ต้องกลับไปอยู่จุดเดิม กำลังเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น อย่างจุดที่ทหารไทยอยู่ก็ต้องอยู่ตรงนั้น ไม่มีการถอยอีกแล้ว ถ้าใครถอยก็ต้องตอบคำถามพี่น้องประชาชนเองแล้วกัน” พล.ท.บุญสินกล่าว