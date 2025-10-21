อีกราย! พบศพชายชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตในโรงแรมกัมพูชา พร้อมจดหมายลายมือในห้องพัก

สำนักข่าวยอนฮับรายงาน กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยืนยันพบชาวเกาหลีใต้วัย 50 ปี เสียชีวิตภายในโรงแรมที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา โดยในห้องพักพบโทรศัพท์มือถือ หนังสือเดินทาง และจดหมายเขียนด้วยลายมือผู้ตาย เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต และอยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมหรือไม่
วันนี้ (21 ต.ค.) สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานข่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยพบชาวเกาหลีใต้เป็นผู้ชายวัย 50 ปี เสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ภายในห้องพักของชายชาวเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตพบโทรศัพท์มือถือ หนังสือเดินทาง และจดหมายที่เขียนข้อความด้วยลายมือของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้อง
การพบศพดังกล่าวเนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ซึ่งแจ้งพบร่างผู้เสียชีวิตไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในกัมพูชา ประธานสมาคมชุมชนเกาหลี เจ้าหน้าที่กงสุล และเจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางไปร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุ รายงานว่า สาเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้ชายชาวเกาหลีใต้คนดังกล่าวเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน
การเสียชีวิตดังกล่าวจะมีโอกาสเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมหรือไม่ เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ต้องรอการสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนและยืนยันกันอีกครั้ง