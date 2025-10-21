ชื่นชมฮีโร่ตัวจริง! พยาบาลสาวช่วยชีวิตเด็ก 6 ขวบจมน้ำ ปั๊มหัวใจฟื้นได้สำเร็จ

อบจ.ปราจีนบุรีโพสต์ยกย่อง นางอรยา พรหมมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หลังช่วยชีวิตเด็ก 6 ขวบประสบอุบัติเหตุจมน้ำหมดสติ ปั๊มหัวใจกู้ชีพได้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. เพจ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” โพสต์ชื่นชมฮีโร่พยาบาลสาวที่ช่วยปั๊มหัวใจเด็กหญิงที่ประสบเหตุรถกระบะตกบ่อน้ำ
ทางเพจระบุว่า "นางสาวณภาภัช อัญชสาณิชมน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในความกล้าหาญและความมีจิตวิญญาณของผู้ช่วยเหลืออย่างแท้จริงของ นางอรยา พรหมมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สต.คู้ลำพัน
วันนี้ เวลาประมาณ 10.30 น. หลังเสร็จภารกิจเยี่ยมผู้ป่วยที่ ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ พยาบาลอรยาได้พบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน! รถกระบะตกบ่อน้ำ และมี เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจียนเจริญ อายุ 6 ขวบ จมน้ำ หมดสติ และที่สำคัญคือ... หัวใจหยุดเต้น!
คุณอรยาไม่ได้นิ่งเฉยแม้แต่วินาทีเดียว! ด้วยความรู้และทักษะทางการแพทย์ ท่านได้เข้าทำการปั๊มหัวใจ (CPR) อย่างทันท่วงที จนสามารถกู้ชีพและทำให้หัวใจของน้องกลับมาเต้นได้สำเร็จ ก่อนจะประสานส่ง รพ.ศรีมโหสถ จนเด็กปลอดภัยในที่สุด
การกระทำของพยาบาลอรยา พรหมมาศ คือแบบอย่างของบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลาราชการ ท่านคือฮีโร่ตัวจริง ผู้ที่มอบโอกาสที่สองให้แก่ชีวิตของเด็กคนหนึ่ง ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ"