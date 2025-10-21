"มองซ้ายคล้ายหนูรัตน์ มองชัดๆ คล้ายหนูหิ่น" โดม ปกรณ์ ลัมโพสต์ลอยๆ แต่ชาวเน็ตแห่เดาแล้วว่าใคร

"โดม ปกรณ์ ลัม" โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่ทำเอาชาวเน็ตฮือฮา ระบุว่า "มองทางซ้ายคล้ายหนูรัตน์ มองชัดๆ คล้ายหนูหิ่น" ซึ่งถูกคาดเดาว่าเป็นการตอบโต้แบบอารมณ์ดี หลังถูก "ป๊อก กิม เทง โสตถิตา" อดีตนางงามกัมพูชา โพสต์แฉว่าเคยถูกโดมพยายามจีบด้วยสายตา แม้ “พี่โดม“ จะไม่ได้ระบุถึงใคร แต่โพสต์ดังกล่าวก็สร้างความชอบอกชอบใจแก่ชาวเน็ตจำนวนมาก และถูกมองว่าเป็นการสยบดรามาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นตัวเอง
จากกรณี “ป๊อก กิม เทง โสตถิตา” นางงามสาวชาวกัมพูชา ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้เข้าร่วมประกวดเวทีนางงามระดับประเทศของกัมพูชา มีผลงานถ่ายแบบ เดินแฟชั่นโชว์ และออกรายการหลายครั้งในประเทศบ้านเกิด ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตนเองเคยทำงานกับโดม ตอนเดินชนกันที่หน้าห้องน้ำที่บาร์แห่งหนึ่งในกัมพูชา เธอถูกโดมใช้สายตาเย้ายวน พยายามจีบด้วยสายตา และยังบอกอีกว่า Not My Type (ไม่ใช่สเปกฉัน) สาบานว่าเคยร่วมงานกัน แต่จะไม่ลงรูปคู่กับเขา
ล่าสุดวันนี้ (21 ต.ค.) “โดม ปกรณ์ ลัม” ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวลอยๆ โดยมีใจความว่า
"มองทางซ้ายคล้ายหนูรัตน์ มองชัดๆคล้ายหนูหิ่น"
ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นคาดเดาไปต่างๆ นานาว่าเป็นนางงามที่มีประเด็นด้วยหรือไม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวเน็ตต่างชอบอกชอบใจกับโพสต์นี้ของพี่โดมเป็นจำนวนมาก