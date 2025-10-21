“ฮุนเซน” จวกคนเขมรทำคอนเทนต์เผาสินค้าไทย หัวรุนแรงเกินกว่าความรักชาติ สั่งหยุดทันที ชี้ถ้ามีเงินก็ซื้อไปเลี้ยงสัตว์ดีกว่า

“ฮุนเซน” ตำหนิคนกัมพูชาทำคอนเทนต์เผาสินค้าไทย ชี้เกินกว่าความรักชาติ และหัวรุนแรง จริงอยู่คนเขมรแบนสินค้าไทย แต่พ่อค้าที่มีสินค้าไทยเหลืออยู่ควรเผาทิ้งหรือขายเอาทุนคืนกันแน่ แนะถ้ามีเงินก็ซื้อไปเลี้ยงสัตว์ดีกว่า ขอให้หยุดการกระทำบ้าๆ นี้ทันที แล้วร่วมกันสร้างคุณธรรมและเกีรยติภูมิของชาติ
วันที่ 20 ต.ค.เมื่อเวลา 22.21 น.นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Samdech Hun Sen of Cambodia” ตำหนิคนกัมพูชาที่ทำคอนเทนต์เผาสินค้าไทย โดยระบุว่า “ผมเพิ่งได้ชมวิดีโอความยาวกว่า 8 นาที ของกลุ่มที่นำโดยคุณ KO1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ไม่ใช้สินค้าไทย
ฎผมรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพี่น้องกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคุณ KO1 เอง
"การเผาทำลายสินค้าไทย การสาปแช่งผู้ค้าสินค้าไทยที่ยังมีของเหลือขายไม่หมด เป็นการกระทำที่เกินเลยจากความรักชาติ และเข้าข่ายลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง
"ชาวกัมพูชาจำนวนมากได้เข้าร่วมการบอยคอตสินค้าไทยแล้ว เกือบ 99% ทั้งในประเทศและในหมู่พี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศ
"ประเด็นคือ แล้วบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มีสินค้าไทยเหลืออยู่จะให้พวกเขาทำอย่างไร? จะให้เผาทิ้งทำลาย หรือจะให้ขายต่อไปเพื่อนำเงินทุนกลับคืน?
"หากคุณ KO1 มีเงินมากนัก ก็ควรนำเงินนั้นไปซื้อสินค้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดมาเป็นอาหารสัตว์ยังจะดีกว่าการเผาทิ้งอย่างที่คุณทำในวิดีโอ เพราะถ้าคนไม่กิน อย่างน้อยก็ยังให้สัตว์กินได้ ดีกว่าการเผาหรือทำลายทิ้งเปล่า ๆ
"ผมขอเรียกร้องให้คุณ KO1 ยุติพฤติกรรมบ้าคลั่งเช่นนี้โดยทันที และหันมาร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเกียรติภูมิของชาติจะดีกว่า” นายฮุนเซนระบุ.