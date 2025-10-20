“JAS-Monomax” ปลุกความยิ่งใหญ่ศึกแดงเดือดบนจอยักษ์!!!

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องMONO29 พร้อมด้วย คุณวรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ร่วมกันจัดงาน “MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” เพื่อร่วมเชียร์ศึกหยุดโลก
“ลิเวอร์พูล VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” โดยมี คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เอไอเอส, คุณสรกฤต ลัทธิธรรม หัวหน้างานการตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ เอไอเอส เข้าร่วมงาน พร้อมกับผู้ชมนับพัน เพื่อเชียร์แมตซ์สำคัญกันอย่างคึกคักกับบรรยากาศสุดเดือดแบบเรียลไทม์บนจอยักษ์ใหญ่เต็มตา ณ centralwOrld LIVE ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน
#ศึกแดงเดือดWatchParty #Monomax
#Liverpool #ManchesterUnited
#GameOnOnlyOnMonomax