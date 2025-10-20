ทภ.1 คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว 2 แปลง 28 ไร่ เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน

ทภ.1 ร่วมกับจังหวัดสระแก้วคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนบ้านหนองหญ้าแก้ว 2 แปลง 28 ไร่ เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด บ.หนองจาน พร้อมขอบคุณมวลชนจิตอาสาหนุนภารกิจทหาร
กองทัพภาคที่ 1 ยังคงเดินหน้าภารกิจปกป้องอธิปไตยพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในทุกมิติ โดยล่าสุดวันนี้ (20 ต.ค. 68) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว พร้อม นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าการวางแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชน และสามารถใช้พื้นที่ทำกินได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนในหลายปัจจัยจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อให้ชุดปฏิบัติเก็บกู้ทุ่นระเบิดสามารถดำเนินการได้และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 และคณะได้เดินทางไปยังบ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อติดตามการเคลียร์พื้นที่ปลอดภัย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และได้ส่งมอบพื้นที่ทำกินปลอดภัยให้แก่ นางสมปอง เพ็ชรจิตต์ ที่ดินทำกินแปลงที่ 55 จำนวน 14 ไร่ และมอบให้นายสมพงษ์ วงชมภู ที่ดินทำกินแปลงที่ 56 จำนวน 14 ไร่
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้มีโอกาสพบปะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งมวลชนที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้แทนมูลนิธิช่วยเหลือสังคมต่างๆ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพมาด้วยดีตลอด โดยแม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ขอบคุณมวลชนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนการทำงานของกองทัพมาโดยตลอด ถือเป็นพลัง เป็นแรงใจอันมีค่าในการเดินหน้าปกป้องแผ่นดินไทยของเรา
ในโอกาสนี้ ได้สนับสนุนร้านค้าในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมประกอบอาหารกลางวัน และรับประทานร่วมกัน แทนคำขอบคุณที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และมวลชนที่ให้กำลังใจ อีกทั้งได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนพื้นที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อมูล-ภาพ จากเพจ "กองทัพภาคที่ 1"