พาณิชย์จัด “มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด”ชวนคนไทยอิ่มบุญ อิ่มใจ กับสินค้าลดราคาช่วงเทศกาลกินเจ

ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจปี 2568 แต่ในโลกออนไลน์กลับมีการเผยแพร่คลิปพูดถึง “ราคาผักที่พุ่งสูง” จนหลายคนลังเลว่าจะงดกินผักดีหรือไม่ กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งจัดงาน “มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด” ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า 750 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมได้กว่า 2,250 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่า “สินค้าเจปีนี้จะไม่แพง และเข้าถึงได้แน่นอน”
เทศกาลกินเจเป็นช่วงเวลาแห่งการทำบุญ งดเว้นเนื้อสัตว์ และบริโภคอาหารจากพืช ทว่าช่วงนี้ในโลกออนไลน์กลับมีการเผยแพร่คลิปและโพสต์พูดถึง “ราคาผักที่สูงขึ้นกว่าทุกปี” จนหลายคนเริ่มกังวลว่า “ปีนี้อาจต้องงด...กินเจ” เพราะรับมือกับราคาวัตถุดิบไม่ไหว
เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงพาณิชย์จึงจัดงาน “มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด” โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ในปีนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร 97 ราย อาทิ สมาคมตลาดสดไทย สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย (TFA) ผู้ผลิต ห้างค้าปลีก–ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 รวม 9 วันเต็ม ครอบคลุมสินค้า 3 กลุ่มหลัก กว่า2,400 รายการ ได้แก่
กลุ่มที่ 1
ลดราคาวัตถุดิบ ซอสปรุงรส อาหารสำเร็จรูป ผัก–ผลไม้ และเครื่องดื่ม ลดราคาสูงสุดกว่า 56%
นางศุภจี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะเวลา 4 เดือน ภายใต้หลักการ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 นโยบาย Quick Win สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดำเนินการทันที
“กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และต้องการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนสามารถซื้อสินค้าในราคาย่อมเยา อิ่มบุญ และมีความสุขตลอดเทศกาลเจปีนี้”
สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569หรือทาง Facebook Page และ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน รวมถึงช่องทางของพันธมิตรเครือข่ายทุกแห่ง
กลุ่มที่ 2
เชื่อมโยงสินค้าผักปลอดภัยจากตลาดกลาง จำหน่ายในราคาประหยัด พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ผ่าน QR Code นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารปรุงสดและอาหารเจราคาประหยัด จากตลาดสด 30 แห่งทั่วประเทศ จำหน่ายในราคาเพียง 30–40 บาทต่อเมนู เช่น ผัดหมี่ซั่วเจ, เผือกทอด, มันทอด, เต้าหู้ทอด, ข้าวราดแกงเจ, ปอเปี๊ยะทอด, ซาลาเปาเจ, น้ำพริกเจ และขนมหวานเจ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ร่วมลดราคาอาหารสูงสุดถึง 50%
กลุ่มที่ 3
อาหารแห่งอนาคต (Plant-Based / Future Food) ลดราคาสูงสุด 55% โดยนำเสนอนวัตกรรมอาหารทางเลือก อาทิ เส้นก๋วยเตี๋ยวจากน้ำมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากผำ “ผำฉะ” นมโอ๊ตไข่ผำ และวุ้นกะทิไข่ผำ