เปิดความซ่าของสาวกโค้กตัวจริง เพราะไอเทมทุกชิ้นคือเรื่องราว

ฉลองครบรอบ 30 ปี ของชมรมนักสะสมโค้ก แห่งประเทศไทย 'Coke Thai Club' รวบรวมสินค้า เเละร้านค้าของนักสะสม Coca-Cola Collectors โดยกลุ่มนักสะสมชาวไทยเเละชาวต่างชาติ คัดไอเทมสุดเท่ คอลเลกชันสุดโดนของโคคา-โคล่า ที่เเฝงไปด้วยความเก๋าที่มีเสน่ห์ เเต่ละชิ้นงานล้วนบอกเล่าเรื่องราวในแบบที่ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักสะสมได้มาแลกเปลี่ยนไอเทมเเละสัมผัสกลิ่นอายความทรงจำในเเบบที่สาวกโค้กไม่ควรพลาด !!
เพราะทุกชิ้นคือเรื่องราว
- Thailand Coca-Cola Collectors Trade Fair 2025
- 24-26 ต.ค.68
- ชั้น 1, มันมัน ศรีนครินทร์ (ลาน Creative Space)
- ห้างสรรพศิลป์คราฟท์