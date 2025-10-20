xs
xsm
sm
md
lg

เย้ยกฎหมาย! เปิดคลิปแก๊งจีนเทา"สีหนุวิลล์" อวดเงินไทย-ดอลลาร์ โปรยเล่นในไชน่าทาวน์กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดคลิปจากชาวเน็ตกัมพูชาแชร์คลิปอ้าง 'แก๊งสแกมเมอร์จีน' นับเงิน-โปรยเงินทั้งเงินไทยและดอลลาร์สหรัฐ จำนวนมหาศาลท้าทายกฎหมายในพื้นที่ไชน่าทาวน์ เมืองสีหนุวิลล์

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. เพจ “Army Military Force" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยเห็นแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาอวดทั้งเงินไทยและดอลลาร์สหรัฐจำนวนมหาศาลในกัมพูชา และนอกจากนี้ยังนำเงินมาโปรยเล่นอย่างสนุกสนานแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย

โดยทางเพจรายงานว่า “ชาวเน็ตกัมพูชาได้มีการแชร์คลิปวิดีโอกันอย่างแพร่หลาย โดยระบุ ถึงกลุ่มคนจีนในพื้นที่ไชน่าทาวน์ เมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น "แก๊งสแกมเมอร์ชาวจีน"

ในคลิปดังกล่าว อ้างว่า กลุ่มคนจีนเหล่านี้กำลังนับเงินดอลลาร์และเงินหยวนในปริมาณมหาศาล พร้อมแสดงความเห็นในเชิงที่ว่า "ชาวจีนกลุ่มนี้กำลังท้าทายและไม่เกรงกลัวตำรวจประเทศเรา [กัมพูชา] พวกเขาไม่สนใจกฎหมายของกัมพูชา”

คลิก>>>>ชมคลิป

คลิก>>>ชมคลิป

กำลังโหลดความคิดเห็น