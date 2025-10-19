เหตุผล “ทำไมรถโรงพยาบาลไม่เลื่อนไปข้างหน้า” พร้อมคำอธิบายเหตุผลเชิงเทคนิค

หลังเหตุสลด หนุ่มกระบะพาแม่มาโรงพยาบาลแต่จอดขวางรถฉุกเฉิน จนผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต ล่าสุดเพจ “Phloen Khongkan” โพสต์ภาพอธิบายเชิงเทคนิค เผยเหตุผลว่าทำไมรถพยาบาลไม่สามารถขยับไปข้างหน้าได้ พร้อมทิ้งข้อความสะเทือนใจ “ตราบาปของใครคนหนึ่งความเป็นมนุษย์สัตว์อันประเสริฐต้องมีติดตัว”
จากกรณี เหตุการณ์สลดหนุ่มกระบะ พาแม่มาโรงพยาบาล แต่จอดรถขวางทางรถฉุกเฉิน รับผู้ป่วยวิกฤต เพื่อส่งต่อไปรักษาเพื่อยื้อชีวิต ลูกสาวทรุดไหว้ขอทาง กว่าจะยอมถอย สุดท้ายคนไข้หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต ด้านโรงพยาบาลชี้แจงเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงกรณีญาติผู้ป่วยนำรถจอดกีดขวางรถพยาบาลจนไม่สามารถนำผู้ป่วยขึ้นรถได้โรงพยาบาลปลายพระยาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ตามที่ตำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (19 ต.ค.) เพจ “Phloen Khongkan” ได้โพสต์ภาพพร้อมคำอธิบายเหตุผลเชิงเทคนิค ระบุว่า “อธิบายอย่างง่ายๆ กับบางคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้เกี่ยวกับพื้นที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยา บางคนบอกทำไมรถโรงพยาบาลไม่เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเอาคนไข้ขึ้นรถมัวแต่ไปให้รถกระบะถอยอย่างเดียว อันนี่ผมวาดให้ดูพอเข้าใจ
ถ้ารถโรงพยาบาลเดินหน้าไป จะทำให้ช่วงท้ายของรถสูงขึ้น ซึ่งยากต่อการนำเปลคนไข้ขึ้นรถเพราะระดับองศาจะไม่ลงล็อกที่ทางโรงพยาบาลออกแบบระดับระหว่างเปลกับล็อกภายในรถไว้แล้ว
ลองคิดดูอันไหนง่ายกว่า ระหว่างกระบะถอยหลังเพื่อให้เปลคนไข้ขึ้นท้ายรถได้กับชีวิตคนหนึ่งคน ผู้เสียชีวิตจะไปถึงโรงพยาบาลที่ส่งต่อหรือไม่ยังไม่รู้ แต่ความเป็นมนุษย์สัตว์อันประเสริฐต้องมีติดตัว ตราบาปของใครคนหนึ่ง
