สาวไทยในลอนดอนเผยนาทีระทึก! ถูกชายแปลกหน้าพยายามผลักให้รถบัสชนกลาง Piccadilly Circus

หญิงสาวที่อาศัยอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังรอดชีวิตจากเหตุชายแปลกหน้าพยายามฆ่า กลางใจเมืองลอนดอน เผยยังไม่ได้รับการอัปเดตจากตำรวจ พร้อมวอนทนายในอังกฤษช่วยทวงคืนความยุติธรรม
วันนี้ (19 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “Tanapachara Richard Chusong” หญิงสาวที่อาศัยอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือ ได้ระบุข้อความว่า “รบกวนแชร์ออกไปทีนะคะ สวัสดีค่ะ วันนี้อยากจะมาเล่าและตามหาทนายที่ประเทศอังกฤษช่วยเราเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เมื่อคืน 15/10/2025 เวลาประมาณ 7pm ตามเวลาประเทศอังกฤษ เราเกือบโดนคนแปลกหน้าฆ่าตรง Piccadilly Circus โดยพยายามผลักเราให้รถบัสชนค่ะ หลังจากเราล้มแล้วชายคนนั้นก็พยายามเข้ามาทำร้ายร่างกายเราต่ออีกค่ะ ชุดเราพังหมดเลยทั้ง pants, shirt and suit
โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาแยกและเราโทรแจ้งตำรวจค่ะ หลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีตำรวจก็มาถึง พยาน 4 คนใจดีมากๆ เขาไม่ยอมไปไหนจนกว่าตำรวจจะมาถึง คนเป็นแม่เข้ามากอดเราแน่นสุดๆ (เราคิดถึงม่าม๊ามากเลย) พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็อธิบายทุกอย่างพร้อมรูปพรรณของคนร้ายให้ตำรวจ ด้วยความที่เรายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไม่ได้ขอ contact ของพยานเอาไว้ (แต่เราคิดว่าตำรวจมี video record เอาไว้ตอนพูดคุยกับพยาน)
ตำรวจให้เราขึ้นรถ ขับรถวนที่เกิดเหตุประมาณ 20 นาที ก็ไม่สามารถ spot คนร้ายได้เลยค่ะ เขาเลยมาส่งที่ Waterloo station ให้เรานั่งรถไฟกลับบ้านเอง ด้วยชุดที่พัง และ บาดเจ็บ เหมือนที่เห็นในรูปเลยค่ะ ตำรวจได้บันทึกทุกอย่างไว้ และบอกว่าจะติดต่อกลับมา แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับ update ใดๆจากตำรวจเลยแม้กระทั่ง criminal reference number
ขอความกรุณาแชร์โพสต์นี้ให้ทีนะคะ เพราะเราอยากทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเองค่ะ เรามาอยู่อังกฤษคนเดียว ถ้าไม่มีใครช่วย เราคงตัวช่วยตัวเองค่ะ รบกวนขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะ"