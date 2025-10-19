เฟกนิวส์ไม่หยุด! สถานทูตเกาหลียัน 7 นักการเมิองไทย พัวพันแก๊งคอลฯ เขมรเป็นข่าวปลอม

สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย โต้สื่อฐานเศรษฐกิจ ยืนยันข่าวนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เผยถึง 7 นักการเมืองไทย พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาเป็นข่าวปลอม
วันนี้ (19 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Embassy of the Republic of Korea in Thailand" ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความระบุว่า "ขอชี้แจงให้ทราบว่า บทความของสำนักข่าว ฐานเศรษฐกิจ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ที่รายงานว่า 'นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยถึง นักการเมืองไทย 7 คนที่พัวพันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา'นั้น ไม่เป็นความจริง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อข่าวปลอมดังกล่าว"