สถานทูตเกาหลีใต้ยัน ข่าวนายกฯ แฉ 7 นักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์ในกัมพูชา ไม่เป็นความจริง

สถานทูตเกาหลีใต้ชี้แจงข่าว นายกรัฐมนตรีแดนโสมแฉนักการเมืองไทย 7 คนพัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ไม่เป็นความจริง และเตรียมดำเนินมาตรการตามเหมาะสมต่อการเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าว
วันนี้(19 ต.ค.) เมื่อเวลา 11.02 น. เฟซบุ๊กเพจ Embassy of the Republic of Korea in Thailand 주태국 대한민국 대사관 ของสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ว่า
The Thansettakij article dated October 19 reported that “the Korean Prime Minister stated that seven Thai politicians are involved in a Cambodian scam case.” The Government of the Republic of Korea clarifies that this report is not factual. The Embassy of the Republic of Korea will take necessary measures against this fake news.
ขอชี้แจงให้ทราบว่า บทความของสำนักข่าว ฐานเศรษฐกิจ ลงวันที่ 19 ตุลาคม ที่รายงานว่า
'นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยถึง นักการเมืองไทย 7 คนที่พัวพันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา'นั้น ไม่เป็นความจริง
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีจะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อข่าวปลอมดังกล่าว
ทั้งนี้ ข่าวนายกฯ เกาหลีใต้แฉ 7 นักการเมืองไทยพัวพันแก๊งคอลเซนเตอร์ดังกล่าวมาจากการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของอินฟลูเอนเซอร์บางราย โดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา แต่มีการแชร์ต่อๆ กันมาจนกลายเป็นกระแส และสำนักข่าวหลักได้นำไปเผยแพร่ต่อ.