รพ.พุทธชินราช พิษณุโลกติดลบ 64 ล้าน แถมค้างจ่ายทั่ว ปท. สปสช.โต้อ้างโอนแล้ว

สว.หมอวีระพันธ์ แฉ รพ.พุทธชินราช ไม่เหลือเงินแล้ว แถมติดลบ 64 ล้าน หนำซ้ำค้างแทบทุกหน่วยบริการทั่วประเทศ ด้าน สปสช. แจงตัวเลขค้างจ่ายแต่ละโรงพยาบาลไม่เป็นความจริง เผยวันนี้โอนแล้ว 756 ล้านบาท
วันนี้ (19 ต.ค.) เฟซบุ๊ก Veerapun Suvannamai ของ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความระบุว่า "แจ้งพี่น้องชาวพิษณุโลก! รพ.พุทธชินราชของเราไม่เหลือเงินแล้วนะครับ และยังติดลบ 64 ล้านบาท ดูแลตัวเองกันดีๆ นะครับ"
โดยระบุว่า "สปสช.ค้างการจ่ายเงินหน่วยบริการ ต่างๆ ดังนี้เท่าที่รวบรวมได้ ( ข้อมูลเฉพาะ รพศ/รพท )แต่ค้างแทบทุกหน่วยบริการทั่วประเทศ
- รพ.พุทธชินราช ค้าง 238 ล้าน
- รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 46 ล้าน
- รพ.อุตรดิตถ์ 237 ล้าน
- รพ.อุดรธานี 350 ล้าน
- รพ.เพชรบูรณ์ 105 ล้าน
- รพ.วิเชียรบุรี 35.8 ล้าน
- รพ.หล่มสัก 47 ล้าน
- รพ.เลย 35 ล้าน
- รพ.ตากสิน 60 ล้าน
- รพ.แม่สอด 42 ล้าน
- รพ.สุโขทัย 26 ล้าน
- รพ.ศรีสังวร 73 ล้าน
สัปดาห์ที่ผ่านมา สปสช แจ้งเป็นทางการผ่านสื่อสาธารณะว่าจะโอนเงินที่ติดค้างให้
แต่โอนแค่ 74 ล้านสำหรับ รพ.พุทธชินราช ซึ่งมีหนี้ค้างยอดเรียกเก็บกว่า 238 ล้านบาทคิดเป็น ตั้ง 31 % ของยอดค้าง ข่าวมาว่าเงินหมดและจะจ่ายแค่นี้ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือ
ล่าสุด รพ.พุทธชินราชจากยอดเงินบำรุงเหลือ 47 ล้านลดลงเป็นติดลบ 64 ล้าน ในขณะที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนกว่า 150 ล้านบาทต่อเดือน
- รพ.อุตรดิตถ์ ติดลบกว่า 256 ล้าน
และลด AdjRW. จาก 8,350 บาท ลงไปเหลือ 6,643 บาท"
ด้านเฟซบุ๊กเพจสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามที่ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ได้โพสต์ Facebook ระบุว่า สปสช. ค้างจ่ายเงินค่าบริการให้กับหน่วยบริการเกือบทั่วประเทศนั้น สปสช. ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง โดยในวันนี้ (18 ต.ค.68) สปสช. ได้โอนเงินค่าบริการผู้ป่วยใน (IP) ในรอบผลงานบริการเดือนสิงหาคม – 15 กันยายน 2568 ให้กับหน่วยบริการแล้ว จำนวน 756 ล้านบาท โดยเป็นการโอนจ่ายตามรอบปกติของการดำเนินการตามแผน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการปิดปีงบประมาณ 2568
และภายในสัปดาห์หน้า สปสช. จะโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยในปี 2568 ที่อยู่ระหว่างการประมวลจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการ จำนวน 2,753 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณในส่วนของการปิดวงเงิน Global budget หรืองบประมาณปลายปิดผู้ป่วยในจำนวน 1,560 ล้านบาท งบประมาณในส่วนของการลดผลกระทบ DRGs หรือการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม จำนวน 541 ล้านบาท และงบประมาณในส่วนของผลงานบริการของภาครัฐ ตามรายการ Fee schedule หรือการจ่ายตามรายการจำนวน 652 ล้านบาท
นอกจากนั้น ยังมีงบประมาณตาม พ.ร.บ.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2569 ที่ สปสช. จะโอนให้หน่วยบริการตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 อีกจำนวน 2,053 ล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้าเช่นกัน โดยเป็นงบในส่วนของค่าบริการกรณีเฉพาะ บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ทั้งนี้จากโพสต์ของ นพ.วีระพันธ์ ที่ระบุจำนวนค้างจ่ายของแต่ละโรงพยาบาลนั้น สปสช. ขอย้ำว่า ตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ทราบว่านำตัวเลขเหล่านั้นมาจากแหล่งใด ในส่วนของการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลนั้น สปสช. ดำเนินการตามรอบปกติและมีการประมวลผลก่อนจ่าย การจ่ายเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือไม่สร้างความสับสนแก่ประชาชน
ขณะเดียวกันในส่วนของตัวเลข AdjRW. หรือค่าน้ำหนักสัมพันธ์ ที่ระบุว่า ลด AdjRW. จาก 8,350 บาท ลงไปเหลือ 6,643 บาทนั้น ก็ไม่เป็นความจริง ในปีงบประมาณ 2568 สปสช. จ่ายงบบริการผู้ป่วยในให้กับโรงพยาบาลข้อมูล 10 เดือน (ตุลาคม 2567-กรกฎาคม 2568) จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาทต่อ AdjRW. อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นงบประมาณปลายปิด เมื่อคำนวณผลงานการให้บริการใน 2 เดือนที่เหลือคือ สิงหาคม และกันยายน 2568 พบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 7,800 บาทต่อ AdjRW. จึงเป็นเหตุให้ในขณะนี้ สปสช. ได้ดำเนินการของบกลางเพิ่มเติมเพื่อให้ได้อัตรา 8,350 บาทต่อ AdjRW.