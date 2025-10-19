นิด้าโพลชี้คนไทยพอใจบทบาทกองทัพน้อยลง ปมขัดแย้งเขมรอดทนพอประมาณ แต่เกรงยืดเยื้อไม่จบ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ชี้ คนไทยพอใจบทบาทกองทัพน้อยลง แต่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่มขึ้น ต่อบทบาทในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะเดียวกัน ยังมีความอดทนอยู่พอประมาณ แต่เกรงว่าความขัดแย้งจะยืดเยื้อไม่จบ
วันนี้ (19 ต.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “คนไทย ยังอดทนอยู่หรือเปล่า?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค. 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพอใจและความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
จากการสำรวจเมื่อถามถึงความพอใจต่อบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ จากสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา พบว่า
กองทัพ ตัวอย่าง ร้อยละ 53.67 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 34.20 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 9.54 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 2.44 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เทียบกับเดือน ส.ค. 2568 ร้อยละ 75.42 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
กระทรวงการต่างประเทศ ตัวอย่าง ร้อยละ 34.66 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 31.83 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ไม่พอใจเลย ร้อยละ 14.43 ระบุว่า พอใจมาก และร้อยละ 2.13 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เทียบกับเดือน ส.ค. 2568 ร้อยละ 4.81 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 33.66 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 40.31 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 0.84 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
รัฐบาลไทย ตัวอย่าง ร้อยละ 38.32 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ รองลงมา ร้อยละ 26.03 ระบุว่า ไม่พอใจเลย ร้อยละ 25.80 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 9.62 ระบุว่า พอใจมาก และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เทียบกับเดือน ส.ค. 2568 ร้อยละ 4.27 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 13.75 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 27.40 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 54.43 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เมื่อถามถึงความอดทนของประชาชนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในขณะนี้ โดยภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.53 ระบุว่า ยังมีความอดทนอยู่พอประมาณ รองลงมา ร้อยละ 24.43 ระบุว่า หมดความอดทนแล้ว ร้อยละ 19.69 ระบุว่า เริ่มไม่ค่อยมีความอดทนแล้ว ร้อยละ 14.74 ระบุว่ายังมีความอดทนสูงอยู่ และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ สำหรับภาพรวมของประชาชนในจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (210 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.57 ระบุว่า ยังมีความอดทนอยู่พอประมาณ รองลงมา ร้อยละ 24.29 ระบุว่า หมดความอดทนแล้ว ร้อยละ 22.38 ระบุว่า เริ่มไม่ค่อยมีความอดทนแล้ว ร้อยละ 14.28 ระบุว่า ยังมีความอดทนสูงอยู่ และร้อยละ 0.48 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เมื่อถามถึงเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลจากสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในขณะนี้ โดยภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.05 ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งจะยืดเยื้อยาวนานไม่จบรองลงมา ร้อยละ 41.76 ระบุว่า สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน ร้อยละ 31.15 ระบุว่า สถาพความเป็นอยู่เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัคร ทหาร ตำรวจ ตามแนวชายแดน ร้อยละ 21.15 ระบุว่า การรบกันอีกระหว่างไทย-กัมพูชา ร้อยละ 18.32 ระบุว่า ไม่กังวลอะไรเลย ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ไทยจะเสียดินแดน ร้อยละ 14.50 ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจชายแดน จากการปิดด่านระยะยาว ร้อยละ 12.06 ระบุว่า ประเทศมหาอำนาจจะแทรกแซง ร้อยละ 8.55 ระบุว่า การพลาดท่าให้กัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ ร้อยละ 7.79 ระบุว่า รัฐบาลจะไม่เปิดไฟเขียวอย่างเต็มที่ให้กองทัพแก้ไขปัญหา ร้อยละ 6.79 ระบุว่า รัฐบาลจะตัดสินใจเปิดด่าน ทั้ง ๆ ที่สถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ร้อยละ 5.80 ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของนักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ บางคนจะสร้างความได้เปรียบให้กัมพูชา และร้อยละ 0.91 ระบุว่า มวลชนกลุ่มต่าง ๆ จะขวางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ สำหรับภาพรวมของประชาชนในจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (210 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.19 ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งจะยืดเยื้อยาวนานไม่จบ รองลงมา ร้อยละ 44.76 ระบุว่า สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน ร้อยละ 33.33 ระบุว่า สภาพความเป็นอยู่เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัคร ทหาร ตำรวจ ตามแนวชายแดน ร้อยละ 25.71 ระบุว่า การรบกันอีกระหว่างไทย-กัมพูชา ร้อยละ 16.67 ระบุว่า ไทยจะเสียดินแดน ร้อยละ 14.76 ระบุว่า ไม่กังวลอะไรเลย ร้อยละ 13.33 ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจชายแดน จากการปิดด่านระยะยาว ร้อยละ 9.52 ระบุว่า การพลาดท่าให้กัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ ร้อยละ 8.10 ระบุว่า ประเทศมหาอำนาจจะแทรกแซง ร้อยละ 4.29 ระบุว่า รัฐบาลจะไม่เปิดไฟเขียวอย่างเต็มที่ให้กองทัพแก้ไขปัญหา และรัฐบาลจะตัดสินใจเปิดด่าน ทั้ง ๆ ที่สถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 3.33 ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของนักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ บางคนจะสร้างความได้เปรียบให้กัมพูชา และร้อยละ 1.43 ระบุว่า มวลชนกลุ่มต่าง ๆ จะขวางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา โดยภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 35.19 ระบุว่า กดดันทางเศรษฐกิจ เช่น การปิดด่านต่อไปอย่างจริงจัง งดการนำเข้าส่งออกในทุกกรณี รองลงมา ร้อยละ 33.97 ระบุว่า ทำอย่างไรก็ได้ แต่ต้องไม่เสียดินแดนและไม่เสียเปรียบให้กัมพูชา ร้อยละ 24.81 ระบุว่า เปิดเจรจาทางการทูตสองฝ่ายอย่างจริงจัง ร้อยละ 22.06 ระบุว่า รัฐบาลต้องเปิดไฟเขียวอย่างเต็มที่ให้กองทัพแก้ไขปัญหา ร้อยละ 21.68 ระบุว่า รัฐบาลต้องเยียวยา ดูแล ประชาชน ภาคธุรกิจ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ร้อยละ 20.99 ระบุว่า รบจนกว่าจะได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จหรือได้เปรียบกัมพูชา ร้อยละ 11.22 ระบุว่า ป้องกันอย่าให้ประเทศมหาอำนาจเข้าแทรกแซง ร้อยละ 9.92 ระบุว่า กดดัน ฟ้องร้องและประณามกัมพูชาผ่านกลไกระหว่างประเทศ และทำอย่างไรก็ได้ แต่ขออย่าให้มีการสู้รบกัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.41 ระบุว่า ให้มีประเทศที่สามเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร้อยละ 2.37 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 2.21 ระบุว่า แทรกแซงการเมืองภายในประเทศกัมพูชาเพื่อล้มอำนาจ ฮุน เซน และรัฐบาล ฮุน มาเนต ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ใช้กลไกศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตามข้อเรียกร้องของกัมพูชา และร้อยละ 1.07 ระบุว่า เปิดด่านทั้งหมดเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนเข้าสู่ภาวะปกติ