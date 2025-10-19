กกล.บูรพาสำรวจละเอียดพื้นที่บ้านหนองจานก่อนกู้ทุ่นระเบิด เหตุเคยเจอ Type 59 ทำลายรถถัง พร้อมทวงแผนกัมพูชาอพยพคนพ้น 3 พื้นที่

กกล.บูรพา ร่วมกับ ฉก.อรัญประเทศ, ช.พัน 2 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ เร่งสำรวจพื้นที่บ้านหนองจาน ก่อนลงมือเก็บกู้ เผยต้องรอบคอบ เพราะเคยเจอทุ่นระเบิดทำลายรถถังที่มีอันตรายสูง พร้อมส่งหนังสือถึงกองทัพภูมิภาคที่ 5 กัมพูชา ทวงแผนปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์ อพยพคนพ้น 3 พื้นที่อธิปไตยไทย ก่อนประชุม RBC
กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 16.00 น. ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ดังนี้
สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทย มีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และสื่อมวลชน ติดตามการช่วยเหลือของมูลินิธิกันต์จอมพลัง ช่วยสู้ ดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงสร้างถนนเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ บ.หนองหน้าแก้ว สำหรับการเปิดกระจายเสียงซึ่งเมื่อวานนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายพลเรือน โดยกลุ่มคนรักเครื่องเสียง ประมาณ 40 - 50 คน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "รถแห่ลำโพงไทย-สะเทือนแนวชายแดน" ในห้วงเวลา 18.00 – 19.00 น. โดยเปิดเพลงชาติและเพลงปลุกใจ ในพื้นที่ บ.หนองจานก่อนเดินทางกลับ และวันนี้มีกลุ่มคนรักเครื่องเสียงจากหลายจังหวัด นำรถแห่ลำโพง จำนวน 7 คัน เข้าพื้นที่จอด ณ บริเวณ บ.หนองจาน เพื่อเตรียมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ส่วนฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชา บริเวณ บ.โจกเจยและบ.เปรยจัน พบความเคลื่อนไหวประชาชน, สื่อมวลชน, ทหาร และตำรวจ ฝ่าย กพช.คอยติดตามความเคลื่อนไหว/การปฏิบัติของฝ่ายไทย ประมาณ 40-50 คน สถานการณ์ทั่วไปปกติ
การปฏิบัติการที่สำคัญ
สำหรับภารกิจปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเคลียร์พื้นที่ทุ่นระเบิดเพื่อส่งคืนความปลอดภัยให้ชุมชนชายแดนนั้น โดยตั้งแต่ 17 ต.ค.68 กกล.บูรพา, ฉก.อรัญประเทศ, ช.พัน 2 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม 1 (นปท.1) เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่สำคัญบริเวณบ้านหนองจาน มีความละเอียดอ่อนซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เนื่องจากพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเคยตรวจพบทุ่นระเบิดดักรถถัง(Anti-Tank Mine) ชนิด Type 59 ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่มีอันตรายสูง เพื่อเป็นการป้องกันและกำหนดขอบเขตอันตรายให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการจะวางแผนเพื่อกำหนดขอบเขตเป็นพื้นที่อันตรายต้องสงสัย(Suspected Hazardous Area: SHA) ให้ชัดเจนก่อน ที่จะเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด และเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยต่อไป เพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชนชายแดนอย่างยั่งยืน
สำหรับความคืบหน้าในการเร่งรัดให้ฝ่ายกัมพูชาทำตามข้อตกลง เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาในระดับพื้นที่นั้น ทางกองทัพภาคที่ 1 ได้ส่งหนังสือให้ภูมิภาคทหารที่ 5 ฝ่ายกัมพูชา เร่งรัดจัดทำแผนประเด็นในการหารือ 3 หัวข้อ ได้แก่
1.การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติการเก็บกู้ (SOP)
2.การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมทั้งจัดทำแผนงานปฏิบัติการ (Action Plans)
3.การบริหารจัดการพื้นที่ ติดตามจัดทำแผนอพยพประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน, บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และ บ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา จังหวัดสวัดสระแก้ว รวมจำนวน 3 พื้นที่ ที่อยู่ในพื้นพื้นที่อธิปไตยของไทย
เพื่อเข้าสู่การการหารือในการประชุมกองแลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย – กัมพูชา ในวันที่ 21 ต.ค.68 และเตรียมการประชุมคณะกรรมการ RBC ในวันที่ 24 ต.ค.68 นี้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การหารือในการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้นต่อไป