“ปรัก สุคน” เผยไทย-กัมพูชาเตรียมลงนามสันติภาพที่มาเลเซียปลายเดือนนี้ “ทรัมป์” บินมากำกับดูแล

รองนายกฯ-รมว.ต่างประเทศกัมพูชา อ้างผลหารือ 4 ฝ่ายที่กัวลาลัมเปร์ ไทยและกัมพูชาจะร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพที่มาเลเซีย ระหว่างประชุมอาเซียนซัมมิตปลายเดือนนี้ โดยมี “โดนัลด์ ทรัมป์” มากำกับดูแล เผยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมปราบอาชญากรรมออนไลน์ เก็บกู้ทุ่นระเบิด-ถอนอาวุธหนัก พร้อมปล่อย 18 เชลย
วันนี้(18 ต.ค.) นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ TVK เมื่อเดินทางกลับสนามบินนานาชาติเดโช หลังจากเข้าร่วมการประชุมสันติภาพ 4 ฝ่ายที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
นายปรักกล่าวถึงผลการประชุมว่า กัมพูชาและไทยคาดว่าจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (วันที่ 26-28 ค.ค.ที่มาเลเซีย) ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้กำกับดูแล
เขากล่าวว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะนำพาทั้งสองประเทศฟื้นฟูความสัมพันธ์อันเป็นปกติระหว่างประชาชนกัมพูชาและไทย
“นี่คือกระบวนการสู่ความร่วมมือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และการสร้างโอกาสเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” นายปรักกล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาย้ำว่า ขั้นตอนต่อไปที่เน้นย้ำในการประชุม จะมุ่งเน้นไปที่การที่ทั้งสองประเทศปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดน และเอกราชของกันและกัน ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ข้อตกลงดังกล่าวจะสนับสนุนความพยายามร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการหลอกลวงทางออนไลน์ รวมถึงการกำจัดทุ่นระเบิดและถอนอาวุธหนักตามแนวชายแดน นายปรักกล่าว
การประชุมสี่ฝ่ายที่เพิ่งจบลงนี้ จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา กัมพูชา และไทยเข้าร่วม
นายปรัก สุคน เปิดเผยด้วยว่า ข้อตกลงสันติภาพที่จะลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน จะรวมถึงการปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายที่ถูกทหารไทยจับตัวเป็นเชลย ตามข้อตกลงหยุดยิง
“ไทยจะปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย ซึ่งถูกจับตัวไปในวันที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้” เขากล่าว โดยอ้างถึงข้อตกลงสันติภาพ
เขายังเน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนผ่านกลไกสันติวิธี และการเคารพหลักการยุติข้อพิพาทโดยไม่ใช้กำลัง